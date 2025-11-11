Мама Тимати поделилась откровениями о новорождённой внучке Эмме: на кого она похожа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мама Тимати Симона Черноморская прокомментировала рождение очередной внучки. Речь идёт о дочери Эмме, которую рэперу в августе родила модель Валентина Иванова.

Тимати
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимати

Бабушка новорождённой отметила семейное сходство между всеми детьми артиста. По её словам, у Эммы, Алисы и Ратмира одинаковые носы, хотя младшая дочь всё же больше напоминает мать.

"У Эммы что-то есть от Тимура, но мне кажется, что будет похожа на Валю", — поделилась наблюдениями Черноморская.

Сейчас Тимати отдыхает на курорте с Валентиной Ивановой и дочерью. Его мама не смогла присоединиться к поездке из-за необходимости помогать старшей внучке Алисе, которая продолжает учёбу в пятом классе.

Недавно родительница рэпера рассказала, как проходили съёмки старшей внучки в сериале и отметила, что после этого ей самой понадобился психолог.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
