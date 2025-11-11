Необычный памятник с багажником: кто из звёзд пришёл почтить память Ширвиндта на кладбище

В московском Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника выдающемуся актёру, режиссёру и педагогу Александру Ширвиндту.

Телеведущий Михаил Ширвиндт

Мероприятие собрало множество близких, друзей и коллег артиста, которые пришли почтить память мастера. Атмосфера церемонии была проникнута теплотой, лёгкой грустью и иронией — такой же, какой всегда отличался сам Александр Анатольевич.

Среди пришедших были известные деятели театра и кино: Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Геннадий Хазанов, Александр Олешко, Евгений Герасимов, Фёдор Добронравов, Алёна Яковлева, Елена Подкаминская и многие другие. Люди, которые знали Ширвиндта лично, говорили о нём с любовью и благодарностью, вспоминая его тонкий юмор, мудрость и редкое человеческое обаяние.

Как создавался памятник

Автором памятника стал известный скульптор Андрей Налич, работавший над проектом вместе со своим сыном Петром. Монумент получился необычным и символичным: на постаменте предусмотрена ниша, в которую коллеги из Театра сатиры поместили "коробку воспоминаний". В неё вошли личные вещи Александра Ширвиндта, связанные с его театральной жизнью. Среди них — клоунский нос из спектакля "Где мы?", в котором артист выходил на сцену в последний раз.

Этот жест стал трогательным напоминанием о любви коллег и об особом чувстве юмора, присущем Ширвиндту. Скульпторы постарались передать в памятнике лёгкость и иронию, избегая мрачных мотивов, характерных для традиционных надгробий.

"На внутреннем рабочем языке это называется — багажник. Папе бы очень понравилось это название. Тем более, последняя книга, в которой мы участвовали все вместе, называется "Гараж" или "Автобиография семьи". Это красивая точка — что памятник с багажником. Ему бы очень понравилось", — отметил сын актёра, телеведущий Михаил Ширвиндт.

Эта идея действительно отражает философию семьи — смотреть на жизнь с юмором и самоиронией, даже когда речь идёт о памяти.

Как восприняла работа семья Ширвиндта

Жена артиста Наталья Белоусова поддержала выбор скульпторов и подчеркнула, что результат точно соответствует вкусам её супруга.

"Я за 73 года изучила его вкус, я знаю, что он бы одобрил. Сказал бы "нормально", а все знают, что "нормально" — это была высшая степень похвалы его", — добавила вдова актёра.

Михаил Ширвиндт поделился снимками памятника в социальных сетях, подчеркнув, что семья полностью довольна итогом.

"Открыли вчера памятник папе на Новодевичьем кладбище. Полтора года над ним трудился замечательный скульптор Андрей Налич. И нам, и друзьям он очень нравится. Но, наверняка, есть те, у кого, как всегда, другое мнение. В данном случае, я его читать не хочу. Поэтому, извините, но комментарии убираю", — написал Михаил.

Его публикация вызвала широкий отклик у подписчиков: тысячи пользователей поставили лайки под публикацией.

Оценка со стороны профессионалов

На церемонии присутствовал и театральный критик Михаил Швыдкой, который позже посвятил отдельную колонку своим впечатлениям.

"Элегантная буква "Ш" с надписью "Ширвиндт" работы отца и сына Наличей лишена тяжести надгробья и даже отражает изящную иронию, подобающую герою, — быть может, и поэтому тоже мы до конца не сможем поверить, что он ушёл от нас насовсем", — написал Швыдкой.

Он отметил, что памятник получился не только визуально гармоничным, но и глубоким по смыслу: он передаёт атмосферу легкости, присущую Ширвиндту, и его неповторимое чувство юмора.

"Коробка воспоминаний" как символ

Идея поместить личные вещи артиста в постамент — трогательный жест, который придал памятнику особую теплоту. Среди предметов, кроме клоунского носа, оказались сценарные заметки, театральные фотографии и небольшие сувениры, сопровождавшие актёра на гастролях.

Такие элементы превращают мемориал в живую историю, напоминая, что искусство и память — не что-то холодное и каменное, а часть человеческих отношений, в которых всегда есть место любви и шутке.

А что если памятники станут ближе к людям?

Современная скульптура все чаще отходит от традиционных форм. Сегодня важнее передать эмоцию, чем буквально копировать внешность человека. Пример семьи Ширвиндта — подтверждение, что теплота и смысл важнее пафоса.

Если бы памятники чаще отражали характер своих героев, города получили бы не просто мемориальные зоны, а места живой памяти.

Интересные факты

Александр Ширвиндт был не только актёром, но и талантливым педагогом: среди его учеников — десятки известных артистов театра и кино. Последний раз он вышел на сцену в 2021 году в спектакле "Где мы?" — и именно этот спектакль стал символом его творческого пути. Книга "Гараж" или "Автобиография семьи", о которой упоминал Михаил Ширвиндт, была последним крупным проектом, над которым семья работала вместе.

Исторический контекст

Новодевичье кладбище давно стало местом памяти многих выдающихся деятелей искусства: здесь покоятся такие маститы е кинодеятели, как Олег Табаков, Эльдар Рязанов, Андрей Миронов, Людмила Гурченко. Теперь к ним присоединился и Александр Ширвиндт — человек, чье имя навсегда останется в истории отечественного театра.

Монумент, созданный с любовью и уважением, стал не просто надгробием, а символом целой эпохи, где юмор и достоинство шли рука об руку.