Собчак похвасталась подарками на 44-летие: ювелирные украшения и клатч от Киркорова

Ксения Собчак продемонстрировала подарки, полученные на свой 44-й день рождения. Телеведущая показала в социальных сетях коллекцию дорогих презентов от друзей и коллег.
Среди ювелирных украшений выделялись изделия от Cartier, Bvlgari и Chanel. Особое внимание привлекли часы Patek Philippe в белом золоте с бриллиантами стоимостью около четырёх миллионов рублей.
Самым необычным подарком стал клатч в форме ежа от Филиппа Киркорова.
"Это просто вау!" — прокомментировала Собчак экстравагантный презент.
Именины отмечались в московском банкетном зале с театрализованным представлением. Среди гостей присутствовали Полина Гагарина, Лолита Милявская и другие знаменитости.
