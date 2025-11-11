Собчак похвасталась подарками на 44-летие: ювелирные украшения и клатч от Киркорова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Ксения Собчак продемонстрировала подарки, полученные на свой 44-й день рождения. Телеведущая показала в социальных сетях коллекцию дорогих презентов от друзей и коллег.

Среди ювелирных украшений выделялись изделия от Cartier, Bvlgari и Chanel. Особое внимание привлекли часы Patek Philippe в белом золоте с бриллиантами стоимостью около четырёх миллионов рублей.

Самым необычным подарком стал клатч в форме ежа от Филиппа Киркорова.

"Это просто вау!" — прокомментировала Собчак экстравагантный презент.

Именины отмечались в московском банкетном зале с театрализованным представлением. Среди гостей присутствовали Полина Гагарина, Лолита Милявская и другие знаменитости.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
