Тодоренко и Топалов рассказали о семейных буднях: как они справляются с детской ревностью

Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов поделились подробностями своей семейной жизни. На церемонии Topical Style Awards 2025 пара рассказала о воспитании троих сыновей.

Фото: Telegram by Telegram-канал Регины Тодоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Регина Тодоренко

Телеведущая призналась Super.ru, что между детьми иногда возникает ревность. Родители стараются мягко решать эти ситуации через диалог и юмор.

"Конечно, разговариваем, объясняем, любим, обнимаем. Но трудно, с первого раза не получается. Я думаю, что понадобится лет 20, а потом они пойдут на психотерапию", — с улыбкой отметила Тодоренко.

По её словам, основная бытовая нагрузка лежит на Топалове. Именно муж отвечает за завтраки, спортивные секции и другие ежедневные обязанности.

Пара находится вместе более семи лет. Они воспитывают троих сыновей — семилетнего Михаила, трёхлетнего Мирослава и месячного малыша, чьё имя пока не разглашается.