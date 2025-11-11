Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Школьников Ставрополья учат основам индустрии отдыха
Эндокринолог Калинчев назвал связь недосыпа и набора веса
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Она не одна: Ксения Бородина раскрыла секрет ухода за бабушкой с деменцией
Серийный убийца в холодильнике: эти продукты отправляют собак на тот свет быстрее яда
Печень кричит SOS, а вы не слышите: тёплый напиток с цитрусовым ароматом запускает скрытую чистку
Лёгкий путь к телу мечты оказался ловушкой: тайна, спрятанная в простом числе
Белая эмульсия в моторе возникает из-за конденсата
Психолог Бенетт назвала причины и признаки выгорания

Тодоренко и Топалов рассказали о семейных буднях: как они справляются с детской ревностью

1:02
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов поделились подробностями своей семейной жизни. На церемонии Topical Style Awards 2025 пара рассказала о воспитании троих сыновей.

Регина Тодоренко
Фото: Telegram by Telegram-канал Регины Тодоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко

Телеведущая призналась Super.ru, что между детьми иногда возникает ревность. Родители стараются мягко решать эти ситуации через диалог и юмор.

"Конечно, разговариваем, объясняем, любим, обнимаем. Но трудно, с первого раза не получается. Я думаю, что понадобится лет 20, а потом они пойдут на психотерапию", — с улыбкой отметила Тодоренко.

По её словам, основная бытовая нагрузка лежит на Топалове. Именно муж отвечает за завтраки, спортивные секции и другие ежедневные обязанности.

Пара находится вместе более семи лет. Они воспитывают троих сыновей — семилетнего Михаила, трёхлетнего Мирослава и месячного малыша, чьё имя пока не разглашается.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Последние материалы
Зачем нужна собака, если есть эти кошки: породы, которые ходят хвостиком и ждут у двери
Кондиционер здесь ни при чём: простой трюк возвращает полотенцам мягкость как в отеле
Кофе пролили — а ковер стал чище: лайфхак, который переворачивает логику уборки
Сидни Суини рассказала, как меняла тело для ролей: испытание на прочность
Будь проклят день: что дочь Михаила Задорнова сказала в годовщину смерти отца
В горах Эфиопии нашли уникальных горных обезьян
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить
Хватит обдирать: в Германии объявили войну арендным махинациям
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Руководство по выбору парфюма в подарок: советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.