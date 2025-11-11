Тодоренко и Топалов рассказали о семейных буднях: как они справляются с детской ревностью

Регина Тодоренко и Влад Топалов поделились подробностями своей семейной жизни. На церемонии Topical Style Awards 2025 пара рассказала о воспитании троих сыновей.
Телеведущая призналась Super.ru, что между детьми иногда возникает ревность. Родители стараются мягко решать эти ситуации через диалог и юмор.
"Конечно, разговариваем, объясняем, любим, обнимаем. Но трудно, с первого раза не получается. Я думаю, что понадобится лет 20, а потом они пойдут на психотерапию", — с улыбкой отметила Тодоренко.
По её словам, основная бытовая нагрузка лежит на Топалове. Именно муж отвечает за завтраки, спортивные секции и другие ежедневные обязанности.
Пара находится вместе более семи лет. Они воспитывают троих сыновей — семилетнего Михаила, трёхлетнего Мирослава и месячного малыша, чьё имя пока не разглашается.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.