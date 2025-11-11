Алла Пугачёва под угрозой: почему Запашный требует вернуть понятие враг народа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:30
Шоу-бизнес

Цирковой артист Эдгар Запашный резко высказался в адрес певицы Аллы Пугачёвой, заявив, что она недостойна звания народной артистки.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва

Несколько лет назад Пугачёва вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным* и детьми покинула Россию. После переезда певица выступила против решений российских властей, что вызвало волну критики в отечественном шоу-бизнесе. Одним из тех, кто не остался в стороне, стал известный дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный.

"До сих пор Алла Борисовна народная артистка России. Ну ладно, там СССР — той страны уже нет, но когда она позволяет себе говорить, что в стране остались одни тупые. Надо вспомнить полную цитату, но плохое слово она употребляла по отношению ко всем людям, которые остались здесь", — рассказал Эдгард Запашный в интервью общественнику Виталию Бородину на VK Видео.

По словам артиста, человек, позволяющий себе подобные высказывания, не должен носить высокое звание, символизирующее уважение к народу и стране.

Требование о пересмотре званий

Запашный подчеркнул, что Пугачёва не просто выражает своё мнение — её слова воспринимаются как оскорбление миллионов граждан.

"Она не имеет права больше называться народной артисткой РФ. Я несколько раз обращал на это внимание и президенту напрямую говорил. Вот как может, например, Лайма Вайкуле по-прежнему быть орденоносцем Дружбы народов? Хотя она призывает к разрыву любых отношений с русскими!" — заявил Запашный.

Дрессировщик убеждён, что артист, публично порочащий страну, не может одновременно пользоваться привилегиями, которые это звание даёт. Более того, он предложил включить Пугачёву в список иностранных агентов, так как её деятельность, по его мнению, противоречит интересам России.

Скандальное заявление и реакция артиста

Особое негодование у Запашного вызвало интервью певицы.

"Я больше не хочу смотреть это интервью. Мне противно!" — высказался возмущённый директор Большого Московского цирка.

По его мнению, высказывания Пугачёвой недопустимы для человека, имеющего государственные награды. Запашный уверен, что в стране должно существовать чёткое определение понятий "враг народа" и "предатель интересов Родины".

Что предлагает Запашный

Артист цирка предложил ужесточить отношение к публичным личностям, которые высказываются против России. Он считает, что им нужно ограничить возможность зарабатывать на государственных контрактах и участвовать в официальных мероприятиях.

По мнению Эдгарда, артисты, не поддерживающие позицию государства, "должны быть оторваны от государственной кормушки". Он также добавил, что в сложное для страны время каждый публичный человек несёт ответственность за слова и влияние на аудиторию.

Исторический контекст: кто такие "народные артисты"

Почётное звание "народный артист Российской Федерации" традиционно присваивается за выдающиеся заслуги в области искусства. Его обладатели не только прославляют страну, но и становятся символом её культурного наследия.

Ранее лишение звания в России происходило крайне редко и только в исключительных случаях — например, если обладатель совершал поступки, порочащие честь страны. Поэтому предложение Запашного вызвало широкий резонанс: оно затрагивает не только личность певицы, но и вопрос, кто достоин представлять культурное лицо государства.

А что если…

А что если подобные инициативы действительно воплотить в жизнь? В таком случае, вероятно, пришлось бы пересматривать многие звания и награды артистов, которые покинули страну или критически высказываются о политике России. Это, в свою очередь, может повлечь общественные споры о границах свободы слова и патриотизма.

FAQ

Как можно лишить артиста звания?
Решение принимает комиссия при Министерстве культуры РФ или указом президента, если имеются основания — дискредитация государства, экстремизм и т. д.

Сколько стоит звание народного артиста?
Оно не имеет денежного эквивалента, но даёт ряд привилегий — повышенную пенсию, статус и официальное признание.

Можно ли вернуть звание после лишения?
Теоретически да, но на практике таких случаев почти не было.

Мифы и правда

Миф: звание "народного артиста" навсегда.
Правда: оно может быть отозвано за действия, наносящие вред репутации страны.

Миф: народный артист — только советская традиция.
Правда: звание сохраняется и в современной России.

Миф: критика государства — всегда предательство.
Правда: многое зависит от формы и контекста высказывания.

Интересные факты

  1. Первым народным артистом СССР стал театральный деятель Константин Станиславский.

  2. У звания есть младшая степень — "Заслуженный артист России".

  3. Пугачёва получила звание народной артистки СССР в 1991 году, за год до распада Союза.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
