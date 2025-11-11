Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ревность до ужаса: Ольга Бузова объяснила, как она мучает мужчин в отношениях
Турция, где за каждой дверью — тысячелетие: как Мардин превратился в музей под открытым небом
Британия тестирует ночные рейды у российских берегов: спецназ отрабатывает захват нефтяных вышек
Серебряная лава и подземное дыхание: что скрывает самый загадочный вулкан планеты
Звезду Игры в кальмара оправдали по делу о домогательствах: почему суд изменил решение
Травоядные с глазами хищников: как уникальные зрачки овец и коз помогают им избегать опасности
Мороз проверяет двигатель на прочность: как выбрать масло, чтобы мотор не застыл насмерть
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Куриные бедра в аэрогриле с медом и соевым соусом: готовим идеальное блюдо для Нового года

Уильям рассказал о самом сложном разговоре с детьми: как объяснить им диагноз Кейт Миддлтон

0:57
Шоу-бизнес

Принц Уильям впервые публично рассказал о трудном разговоре со своими детьми. Он признался, что объяснить наследникам диагноз Кейт Миддлтон было одним из самых сложных испытаний для семьи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: commons.wikimedia.org by Office of U.S. Ambassador to U.K., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Будущий король отметил, что они с супругой сначала откладывали этот разговор. Однако дети сами начали задавать вопросы, чувствуя, что с мамой происходит что-то серьёзное.

"Скрывать какие-то вещи у нас не вышло, и мы приняли решение больше общаться с детьми на важные темы", — поделился Уильям в беседе с бразильским телеведущим Лучано Хаком.

По словам принца, они стремились дать детям достаточно информации, чтобы те не чувствовали себя в неведении. Однако определить границы откровенности оказалось непросто.

Уильям подчеркнул, что в таких ситуациях родителям приходится полагаться на инстинкты, поскольку готовых решений не существует.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Шоу-бизнес
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Горячие точки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Климатический разворот: Россия является бенефициаром провала глобального курса на декарбонизацию Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Последние материалы
Серебряная лава и подземное дыхание: что скрывает самый загадочный вулкан планеты
Звезду Игры в кальмара оправдали по делу о домогательствах: почему суд изменил решение
Травоядные с глазами хищников: как уникальные зрачки овец и коз помогают им избегать опасности
Мороз проверяет двигатель на прочность: как выбрать масло, чтобы мотор не застыл насмерть
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Куриные бедра в аэрогриле с медом и соевым соусом: готовим идеальное блюдо для Нового года
Красота, обречённая на гниль: болезни, способные погубить клубнелуковичные растения зимой
В Госдуме объяснили цель сбора данных о просмотрах фильмов россиянами
Необычный памятник с багажником: кто из звёзд пришёл почтить память Ширвиндта на кладбище
Сердце сбивается с такта: эти продукты возвращают ему равновесие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.