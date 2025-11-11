Уильям рассказал о самом сложном разговоре с детьми: как объяснить им диагноз Кейт Миддлтон

Принц Уильям впервые публично рассказал о трудном разговоре со своими детьми. Он признался, что объяснить наследникам диагноз Кейт Миддлтон было одним из самых сложных испытаний для семьи.
Будущий король отметил, что они с супругой сначала откладывали этот разговор. Однако дети сами начали задавать вопросы, чувствуя, что с мамой происходит что-то серьёзное.
"Скрывать какие-то вещи у нас не вышло, и мы приняли решение больше общаться с детьми на важные темы", — поделился Уильям в беседе с бразильским телеведущим Лучано Хаком.
По словам принца, они стремились дать детям достаточно информации, чтобы те не чувствовали себя в неведении. Однако определить границы откровенности оказалось непросто.
Уильям подчеркнул, что в таких ситуациях родителям приходится полагаться на инстинкты, поскольку готовых решений не существует.
