Скандал или искусство? Откровенный наряд Лолиты расколол фанатов

Шоу-бизнес

Лолита Милявская вновь оказалась в центре внимания из-за своего сценического образа. Артистка выступила на закрытом мероприятии в провокационном наряде.

Фото: VK Видео by шоу "Кстати", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лолита Милявская

По информации Telegram-канала "НеМалахов", певица появилась на сцене в блестящей блузке с глубоким разрезом. Нижней частью образа стали телесные лосины с чёрными вставками, создававшими иллюзию коротких шорт.

"Лолита уже традиционно без юбки", — прокомментировал выбор артистки Telegram-канал.

Публичная реакция на наряд разделила аудиторию на два лагеря. Одни пользователи резко раскритиковали откровенность образа, другие вступились за право артистки на самовыражение.

В комментариях под публикацией развернулась оживлённая дискуссия. Защитники Милявской отмечали, что это всего лишь сценический образ, соответствующий формату мероприятия, и призывали не осуждать артистку за выбор одежды.