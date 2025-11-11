Скандал или искусство? Откровенный наряд Лолиты расколол фанатов

Лолита Милявская вновь оказалась в центре внимания из-за своего сценического образа. Артистка выступила на закрытом мероприятии в провокационном наряде.
По информации Telegram-канала "НеМалахов", певица появилась на сцене в блестящей блузке с глубоким разрезом. Нижней частью образа стали телесные лосины с чёрными вставками, создававшими иллюзию коротких шорт.
"Лолита уже традиционно без юбки", — прокомментировал выбор артистки Telegram-канал.
Публичная реакция на наряд разделила аудиторию на два лагеря. Одни пользователи резко раскритиковали откровенность образа, другие вступились за право артистки на самовыражение.
В комментариях под публикацией развернулась оживлённая дискуссия. Защитники Милявской отмечали, что это всего лишь сценический образ, соответствующий формату мероприятия, и призывали не осуждать артистку за выбор одежды.
