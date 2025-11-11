Прохор Шаляпин назвал себя нищим по сравнению с Собчак: почему он перестал ей завидовать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин признался в чувстве классовой зависти к Ксении Собчак. Это откровение прозвучало во время их совместного интервью, которое опубликовано на YouTube-канале телеведущей.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Артист прямо заявил, что считал себя "нищим" на её фоне. Он объяснил это разницей в социальном происхождении и стартовых возможностях.

"Когда я из нищеты, из низов, провинция, и смотришь на тебя… Да, я завидовал. Как так: у меня отец в тюрьме сидит, а у тебя — выдающийся деятель?" — сказал Шаляпин.

По его словам, негативные чувства были связаны с контрастом между их семьями. Отец Собчак, Анатолий Собчак, был мэром Санкт-Петербурга и известным политиком.

Шаляпин отметил, что зависть прошла после личного знакомства. Он пересмотрел своё отношение, увидев, что Собчак сама многого добилась упорным трудом.

В этом же интервью артист рассказал о старте телевизионной карьеры и о финансовой стороне участия в популярных ток-шоу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
