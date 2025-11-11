Прохор Шаляпин назвал себя нищим по сравнению с Собчак: почему он перестал ей завидовать

Певец Прохор Шаляпин признался в чувстве классовой зависти к Ксении Собчак. Это откровение прозвучало во время их совместного интервью, которое опубликовано на YouTube-канале телеведущей.
Артист прямо заявил, что считал себя "нищим" на её фоне. Он объяснил это разницей в социальном происхождении и стартовых возможностях.
"Когда я из нищеты, из низов, провинция, и смотришь на тебя… Да, я завидовал. Как так: у меня отец в тюрьме сидит, а у тебя — выдающийся деятель?" — сказал Шаляпин.
По его словам, негативные чувства были связаны с контрастом между их семьями. Отец Собчак, Анатолий Собчак, был мэром Санкт-Петербурга и известным политиком.
Шаляпин отметил, что зависть прошла после личного знакомства. Он пересмотрел своё отношение, увидев, что Собчак сама многого добилась упорным трудом.
В этом же интервью артист рассказал о старте телевизионной карьеры и о финансовой стороне участия в популярных ток-шоу.
