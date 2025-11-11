Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать кошмара под капотом: ошибки, из-за которых фильтр превращается в капкан
Перерыв растягивает мышцы не хуже травм: как вернуться в зал и не сорваться в первую неделю
Облысение начинается не случайно: как зона у лба подчиняется тайной команде гормонов
Там, где дети смеются, микробы празднуют: эти инфекции живут в детских игровых
Цветы из бабушкиного палисадника снова в моде: за ними охотятся даже дизайнеры садов
Забытая родина зовёт: власти Южной Кореи нашли способ остановить демографический кризис
Насмешки и пародии: как Анна Пересильд переживает обрушившуюся критику
Мёртвое спало 40 тысяч лет: что пробудила вечная мерзлота и почему учёные молчат о результатах
Делить нечего: почему Мария Погребняк решила объединяться с Виталием Милоновым

Валерий Леонтьев вернулся на сцену: как прошёл тайный концерт в Париже для избранных

1:01
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев неожиданно появился на сцене после заявления о завершении карьеры. Певец дал закрытый концерт в Париже.

Валерий Леонтьев
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Леонтьев

Как сообщает Telegram-канал "Звёздная пыль", мероприятие для избранной публики состоялось в последние дни. На выступление собрались представители шоу-бизнеса, российские эмигранты и преданные поклонники.

Перед уходом со сцены Леонтьев оставил зрителям загадочное послание.

"Я обязательно вернусь. Я известен тем, что всегда возвращаюсь!" — заявил артист.

76-летний исполнитель представил программу из своих главных хитов. В их числе были "Казанова", "Дельтаплан" и "Зелёный свет", большинство из которых он исполнил вживую.

Это не первое появление Леонтьева после объявления о паузе. Летом 2025 года он уже выступал на "Новой волне" в Казани по приглашению Игоря Крутого.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Последние материалы
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Валерий Леонтьев вернулся на сцену: как прошёл тайный концерт в Париже для избранных
Тайник фараона ожил под гранитом: в пирамиде Менкаура нашли вход, о котором молчали веками
Забытые города, снятые на пленку: как туристам раскрывают секреты советских локаций
Ноги мёрзнут даже в носках: тело кричит о сбое, который мы не замечаем — причина не в холоде
Каждый механик через это проходил: болт застрял — и начинается битва нервов
Побелка, которая держится до лета: рецепт, проверенный колхозами и временем
Опасная для фигуры еда: певица Жасмин перечислила блюда, которые готовит дома
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Метеостанция из мусора: дедовский способ обманул современные гаджеты — точнее прогноза погоды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.