Валерий Леонтьев вернулся на сцену: как прошёл тайный концерт в Париже для избранных

Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев неожиданно появился на сцене после заявления о завершении карьеры. Певец дал закрытый концерт в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерий Леонтьев

Как сообщает Telegram-канал "Звёздная пыль", мероприятие для избранной публики состоялось в последние дни. На выступление собрались представители шоу-бизнеса, российские эмигранты и преданные поклонники.

Перед уходом со сцены Леонтьев оставил зрителям загадочное послание.

"Я обязательно вернусь. Я известен тем, что всегда возвращаюсь!" — заявил артист.

76-летний исполнитель представил программу из своих главных хитов. В их числе были "Казанова", "Дельтаплан" и "Зелёный свет", большинство из которых он исполнил вживую.

Это не первое появление Леонтьева после объявления о паузе. Летом 2025 года он уже выступал на "Новой волне" в Казани по приглашению Игоря Крутого.