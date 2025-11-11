Валерий Леонтьев вернулся на сцену: как прошёл тайный концерт в Париже для избранных

Валерий Леонтьев неожиданно появился на сцене после заявления о завершении карьеры. Певец дал закрытый концерт в Париже.
Как сообщает Telegram-канал "Звёздная пыль", мероприятие для избранной публики состоялось в последние дни. На выступление собрались представители шоу-бизнеса, российские эмигранты и преданные поклонники.
Перед уходом со сцены Леонтьев оставил зрителям загадочное послание.
"Я обязательно вернусь. Я известен тем, что всегда возвращаюсь!" — заявил артист.
76-летний исполнитель представил программу из своих главных хитов. В их числе были "Казанова", "Дельтаплан" и "Зелёный свет", большинство из которых он исполнил вживую.
Это не первое появление Леонтьева после объявления о паузе. Летом 2025 года он уже выступал на "Новой волне" в Казани по приглашению Игоря Крутого.
