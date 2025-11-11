Семейная драма Пирса Броснана: что заставило актёра бросить сына на 20 лет

Пирс Броснан возобновил общение с сыном Кристофером после двух десятилетий отчуждения. По информации издания RadarOnline, актёра недавно видели на приватном ужине в Лондоне в компании обоих сыновей — приёмного Дилана и Кристофера.

Если верить источникам, встреча прошла в тёплой и расслабленной атмосфере. Все участники выглядели искренне счастливыми от долгожданного примирения.

Причиной многолетнего разрыва стала тяжёлая наркотическая зависимость Кристофера. В 2005 году Броснан был вынужден сделать болезненный выбор, полностью прекратив контакт с сыном в попытке заставить того обратиться за помощью.

"Он испытал всех в этой семье, но больше всего — себя. Он знает, как выбраться, но не хочет", — говорил тогда актёр, комментируя своё решение.

Спустя двадцать лет, по данным инсайдеров, Кристоферу наконец удалось побороть пагубное пристрастие. Это открыло путь для восстановления разрушенных семейных связей и дало отцу и сыну шанс на новое начало.