Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рождественский сюрприз от Меган Маркл: все детали нового проекта на Netflix
Модные провалы осени: эти 5 причёсок всё ещё популярны у 60+, но уже давно не в тренде
Дэвид Салэй выиграл Букеровскую премию: почему жюри назвало его роман Плоть уникальным
Окна сами себя моют: новая техника отбирает у хозяев последний повод для уборки
Больше отдыха — меньше работы: предстоящая зима порадует россиян рекордным количеством выходных
Баобабы под защитой ночи: как летучие мыши и мотыльки спасают древние деревья от вымирания
АКП умирает, пока вы не смотрите: ошибки, способные превратить вашу коробку в груду металла
Танцы на пилоне сжигают до 1000 калорий за час: как шестовая акробатика перезапускает тело
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом

Семейная драма Пирса Броснана: что заставило актёра бросить сына на 20 лет

Шоу-бизнес

Пирс Броснан возобновил общение с сыном Кристофером после двух десятилетий отчуждения. По информации издания RadarOnline, актёра недавно видели на приватном ужине в Лондоне в компании обоих сыновей — приёмного Дилана и Кристофера.

Пирс Броснан
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирс Броснан

Если верить источникам, встреча прошла в тёплой и расслабленной атмосфере. Все участники выглядели искренне счастливыми от долгожданного примирения.

Причиной многолетнего разрыва стала тяжёлая наркотическая зависимость Кристофера. В 2005 году Броснан был вынужден сделать болезненный выбор, полностью прекратив контакт с сыном в попытке заставить того обратиться за помощью.

"Он испытал всех в этой семье, но больше всего — себя. Он знает, как выбраться, но не хочет", — говорил тогда актёр, комментируя своё решение.

Спустя двадцать лет, по данным инсайдеров, Кристоферу наконец удалось побороть пагубное пристрастие. Это открыло путь для восстановления разрушенных семейных связей и дало отцу и сыну шанс на новое начало.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Мировая кооперация
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Шоу-бизнес
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Домашние животные
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Последние материалы
Рождественский сюрприз от Меган Маркл: все детали нового проекта на Netflix
Модные провалы осени: эти 5 причёсок всё ещё популярны у 60+, но уже давно не в тренде
Дэвид Салэй выиграл Букеровскую премию: почему жюри назвало его роман Плоть уникальным
Окна сами себя моют: новая техника отбирает у хозяев последний повод для уборки
Больше отдыха — меньше работы: предстоящая зима порадует россиян рекордным количеством выходных
Баобабы под защитой ночи: как летучие мыши и мотыльки спасают древние деревья от вымирания
АКП умирает, пока вы не смотрите: ошибки, способные превратить вашу коробку в груду металла
Танцы на пилоне сжигают до 1000 калорий за час: как шестовая акробатика перезапускает тело
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Ростовская область — форпост производственного и технологического развития
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.