Трогательная история: как Настасья Самбурская откликнулась на проблему матери-одиночки

Актрису Настасью Самбурскую растрогала история молодой матери-блогера, и она решила поддержать девушку, подарив ей платье своего бренда.

Фото: ВК-аккаунт Настасьи Самбурской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Настасья Самбурская

Истории о трудностях молодых людей порой трогают даже тех, кто привык к публичной жизни и вниманию поклонников. Недавно звезда сериала "Универ" откликнулась на ситуацию, о которой рассказала молодая блогерша, мать-одиночка. Девушка призналась, что сталкивается с финансовыми трудностями уже несколько лет и практически не может позволить себе новую одежду или обувь.

По её словам, пуховик, который она носит, остался со студенческих времён, а обувь ограничивается всего двумя парами — кроссовками и тёплыми ботинками.

Несмотря на усилия, блогер не смогла получить поддержку от брендов. Она обращалась к компаниям с предложением рекламы в обмен на вещи, но везде получила отказ. Девушка предположила, что рекламодателей отпугнула обстановка в её квартире — простая и неброская, что, по мнению некоторых, не соответствовало стандартам коммерческих партнёров.

"Здравствуйте, я хочу вам подарить платье моего бренда", — написала под видео девушки Настасья.

Актриса уже давно занимается производством и продажей одежды под собственным брендом. Поступок Самбурской стал для блогера неожиданным подарком и настоящей поддержкой, показав, что в мире бизнеса и социальных сетей ещё есть место человеческой теплоте и отзывчивости.

