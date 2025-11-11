Разрыв или перезагрузка? Что Гордон сказала о предполагаемой ссоре с Лерой Кудрявцевой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:43
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон объяснила слухи о разрыве с телеведущей Лерой Кудрявцевой и рассказала о параллельной сольной карьере, которая выходит на новый профессиональный уровень.

Юрист Екатерина Гордон
Фото: Телеграм-канал Екатерины Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрист Екатерина Гордон

Пару месяцев назад в Москве состоялась презентация музыкальной группы "ЗаVисть", участниками которой стали Гордон и Кудрявцева. Мероприятие прошло в одном из столичных ресторанов и собрало друзей и коллег звёздной тусовки. Уже тогда внимательные гости заметили, что у подруг не всегда совпадают взгляды, однако это не мешало им творить вместе.

Гордон открыто признаёт, что не придерживается строгого ЗОЖ и иногда не откажется от бокала перед выступлением, а вот Кудрявцева категорически против алкоголя.

"Увижу бутылёк на сцене, он сразу прилетит Кате в голову или я отдам кому-то из зрителей", — строго заверила звезда ТВ.

На фоне этих различий интерес публики к группе только рос. В последнее время слухи о конфликтах между участницами начали распространяться, особенно после того, как Кудрявцева пропустила день рождения Гордон. По словам певицы, группа "ЗаVисть" продолжает существовать, однако она одновременно решила развивать сольную карьеру.

"Дело в том, что я разместила ролик, после которого многие сделали выводы, что группе "ЗаVисть" кирдык, я Леру бросила и буду заниматься только собой, — приводит слова Екатерины "СтарХит". — Нет, враки. Наш с Лерой проект в силе, он шутливый и коммерческий".

Юрист и автор песен объяснила, что в декабре у них с Кудрявцевой запланирован большой сольный концерт в Москве. Но помимо этого Екатерина собирается основательно заняться сольной карьерой. 

Советы шаг за шагом для дуэтов и сольных проектов

  1. Чётко распределяйте роли и ответственность внутри группы.

  2. Уважайте личные границы и особенности каждого участника.

  3. Используйте конфликты как стимул к росту, а не как повод для разрыва.

  4. Планируйте сольные проекты параллельно с коллективной деятельностью, чтобы сохранять баланс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: публично распространять слухи о конфликте внутри дуэта.

  • Последствие: недопонимание у фанатов и возможное снижение интереса к группе.

  • Альтернатива: открыто комментировать ситуацию и уточнять факты, сохраняя прозрачность для аудитории.

А что если…

Что если личные разногласия станут серьёзными и приведут к остановке работы группы? Гордон отмечает, что в таком случае концертов просто не будет, и любые взаимодействия будут прекращены. Однако на сегодняшний день подруги находят компромисс и продолжают совместное творчество.

FAQ

Как поддерживать дружеские отношения в дуэте?
Регулярно обсуждать возникающие конфликты, уважать личные границы и находить компромиссы.

Сколько времени занимает подготовка сольного материала?
Зависит от сложности композиции, обычно — несколько недель на написание, аранжировку и студийную запись.

Что лучше: развивать коллективный проект или сольную карьеру?
Идеально совмещать оба формата, чтобы сохранять фан-базу и одновременно экспериментировать с музыкой.

Мифы и правда

  • Миф: конфликты в музыкальных дуэтах всегда ведут к распаду.

  • Правда: многие дуэты успешно совмещают дружбу и творчество, разрешая конфликты мирным путём.

Сон и психология

Интенсивный график работы и параллельное ведение сольных и групповых проектов требуют особого внимания к психическому и физическому состоянию артиста. Сон, отдых и эмоциональная разгрузка становятся необходимостью.

3 интересных факта

  1. Группа "ЗаVисть" была представлена в столичном ресторане с участием звёздных коллег.

  2. Гордон и Кудрявцева дружат и сотрудничают более 10 лет, несмотря на ежедневные мелкие конфликты.

  3. Новый сольный трек Гордон — "Океаны" — станет частью большого сольного концерта в декабре.

Исторический контекст

  1. Совместные музыкальные проекты между друзьями и коллегами в России становятся популярными с начала 2000-х.

  2. Параллельное развитие сольной карьеры — обычная практика для артистов, стремящихся расширить аудиторию и музыкальные горизонты.

  3. Конфликты внутри дуэтов часто освещаются в СМИ, что повышает интерес публики, но требует внимательного позиционирования артиста.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
