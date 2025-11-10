Город грехов: почему Диброва заподозрили в участии в пикантной подмосковной вечеринке

В Подмосковье прошла закрытая вечеринка для столичной элиты, кадры с которой спровоцировали слухи о знаменитых гостях и откровенных развлечениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

Летом в Московской области произошла необычная история, которая вызвала интерес у СМИ и общественности. В закрытом элитном поселке "Новахово", расположенном в Истре, прошла подпольная вечеринка, участниками которой могли быть известные люди из столичной тусовки. Мероприятие с интригующим названием "Город грехов" привлекло внимание документалистов, и кадры с него попали в фильм "Тайная жизнь богатых и знаменитых" на РЕН ТВ.

На видео запечатлены сцены, которые не стыдно показывать разве что в художественных сериалах о роскошной жизни. Полуголые тела, шампанское, красный свет и вызывающие атрибуты на столиках создавали атмосферу откровенного развлечения. Особое внимание привлекли фигуры, очень похожие на телеведущего Дмитрия Диброва и актрису Ирину Спиридонову.

"Маленький нюанс, который не сразу бросается в глаза: у него на видео расстегнута ширинка!" — отметил автор документального фильма.

Организаторы таких мероприятий тщательно отбирают участников. Кандидатам предстоит заполнить анкету, пройти собеседование и подтвердить социальный статус. Лишь после этого открывается доступ в мир, где, по словам организаторов, "нет правил" и гарантируется "абсолютная анонимность".

Не исключено, что видео с вечеринки является фейком или монтажом.

