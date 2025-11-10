Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет, скрытый в арахисе: как ежедневная порция улучшает работу мозга и сосудов
Поддержка семьи и надежда на будущее: о чём пишет сын Вадима Демчога из колонии
Лучшие соседи для клубники: как улучшить урожай с помощью правильных растений
Россия готовит три удара по депрессии и инфаркту: в Уфе рождаются лекарства нового поколения
Хотели как лучше, а сломали собаке жизнь: главная ошибка кастрации, о которой молчат
Скромный объём — дерзкий характер: как турбо-четвёрки превратили экономию в удовольствие
Дом пахнет Новым годом: классическое имбирное печенье, ради которого стоит включить духовку
ИИ стал свахой: кого из звёзд нейросеть выбрала в мужья для Марии Погребняк
На карте юга появляется новое притяжение: Херсонская область готовит туристический прорыв

Город грехов: почему Диброва заподозрили в участии в пикантной подмосковной вечеринке

4:23
Шоу-бизнес

В Подмосковье прошла закрытая вечеринка для столичной элиты, кадры с которой спровоцировали слухи о знаменитых гостях и откровенных развлечениях.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Летом в Московской области произошла необычная история, которая вызвала интерес у СМИ и общественности. В закрытом элитном поселке "Новахово", расположенном в Истре, прошла подпольная вечеринка, участниками которой могли быть известные люди из столичной тусовки. Мероприятие с интригующим названием "Город грехов" привлекло внимание документалистов, и кадры с него попали в фильм "Тайная жизнь богатых и знаменитых" на РЕН ТВ.

На видео запечатлены сцены, которые не стыдно показывать разве что в художественных сериалах о роскошной жизни. Полуголые тела, шампанское, красный свет и вызывающие атрибуты на столиках создавали атмосферу откровенного развлечения. Особое внимание привлекли фигуры, очень похожие на телеведущего Дмитрия Диброва и актрису Ирину Спиридонову.

"Маленький нюанс, который не сразу бросается в глаза: у него на видео расстегнута ширинка!" — отметил автор документального фильма.

Организаторы таких мероприятий тщательно отбирают участников. Кандидатам предстоит заполнить анкету, пройти собеседование и подтвердить социальный статус. Лишь после этого открывается доступ в мир, где, по словам организаторов, "нет правил" и гарантируется "абсолютная анонимность".

Советы шаг за шагом для понимания происходящего

  1. Изучайте документальные материалы и интервью, чтобы формировать собственное мнение о закрытых мероприятиях.

  2. Следите за источниками и проверяйте достоверность публикаций, особенно когда речь идет о публичных персоналиях.

  3. Обращайте внимание на детали: место, формат и участники помогают оценить уровень мероприятия и его цели.

  4. Сравнивайте события с легальными альтернативами — элитные вечеринки, клубы и закрытые фестивали с прозрачными условиями участия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять слухам о публичных личностях без подтверждённых фактов.

  • Последствие: формирование недостоверного мнения и возможные скандалы.

  • Альтернатива: проверять видео и источники, использовать проверенные СМИ и официальные комментарии.

Не исключено, что видео с вечеринки является фейком или монтажом.

FAQ

Как попасть на закрытую вечеринку?
Требуется пройти строгий кастинг: анкета, проверка статуса и репутации, собеседование.

Сколько стоит участие в элитном мероприятии?
В случае "Города грехов" стоимость колеблется от 125 тыс. до почти 3 млн рублей.

Что лучше: закрытые элитные вечеринки или открытые светские мероприятия?
Закрытые — для конфиденциальности и уникального опыта, открытые — для широкого общения и легального участия.

Мифы и правда

  • Миф: Все знаменитости регулярно участвуют в подобных вечеринках.

  • Правда: Участие крайне избирательное, чаще это единичные случаи для узкого круга.

Сон и психология

Для тех, кто посещает подобные мероприятия, важно соблюдать режим сна и восстанавливаться после ночных встреч. Психологическая нагрузка может быть высокой из-за интенсивного окружения и необычной атмосферы.

3 интересных факта

  1. Мероприятия с откровенной программой часто проходят в закрытых особняках и башнях Москва-Сити.

  2. Стоимость участия иногда превышает среднюю зарплату за несколько лет.

  3. Некоторые гости выбирают участие ради анонимности и необычного опыта, а не для публичного признания.

Исторический контекст

  1. Закрытые элитные вечеринки появились в Москве ещё в 2000-х, когда начали формироваться клубы для избранной публики.

  2. Подобные события часто инспирируются зарубежными закрытыми клубами для бизнеса и светских кругов.

  3. Современные вечеринки всё чаще документируют для медиа, создавая интерес у зрителей и повышая рейтинг шоу о богатых и знаменитых.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Хотели как лучше, а сломали собаке жизнь: главная ошибка кастрации, о которой молчат
Дом пахнет Новым годом: классическое имбирное печенье, ради которого стоит включить духовку
Скромный объём — дерзкий характер: как турбо-четвёрки превратили экономию в удовольствие
ИИ стал свахой: кого из звёзд нейросеть выбрала в мужья для Марии Погребняк
На карте юга появляется новое притяжение: Херсонская область готовит туристический прорыв
Дизельный шторм над Украиной: логистика трещит, цены взлетают, санкции душат рынок
Завод, где стояли Шевроле, снова оживает: как Петербург возвращает себе статус автомобильного города
Дочь Андрея Кончаловского впервые вышла замуж: кто стал её избранником и что известно о свадьбе
Скандальное заявление Шаляпина о Цымбалюк-Романовской: фиктивный роман ради пиара
Очищаешь, увлажняешь, питаешь — но всё зря: вот где кроется ошибка в уходе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.