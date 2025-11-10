Счастливое пополнение: Роза Сябитова поделилась кадрами с выписки внука из роддома

4:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова стала бабушкой во второй раз: в семье телесвахи появился долгожданный мальчик, который принёс радость и новые традиции.

Фото: Инстаграм Розы Сябитовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Роза Сябитова с семьёй

Звезда ТВ снова радуется семейному счастью. 10 ноября известная телеведущая и главная сваха страны объявила в социальных сетях, что в её семье появилось пополнение — на свет появился второй внук. В посте она с нежностью называет малыша "сокровищем".

33-летняя дочь Сябитовой Ксения Шевченко вместе с супругом Максимом уже воспитывает старшую дочь Мирославу, которая родилась в 2022 году. Теперь семья счастлива из-за появления на свет мальчика.

"С большой радостью сообщаю, что я стала бабушкой во второй раз. У меня родился внук. Спасибо, моим любимым детям, Ксении и Максиму за ещё одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье", — поделилась телеведущая.

Судя по фотографиям, которые публикует Сябитова, роды прошли в государственной больнице им. А. К. Ерамишанцева в Москве. На выписку супруг Ксении приехал вместе с маленькой Мирославой, чтобы встретить нового члена семьи.

Советы шаг за шагом для подготовки к роли бабушки

Поддерживайте близкий контакт с детьми и внуками через звонки и визиты. Продумывайте подарки и памятные мелочи для малыша, чтобы укреплять семейные традиции. Не забывайте о собственном отдыхе — счастливая бабушка важна для гармонии всей семьи. Используйте семейные фотоальбомы и видеозаписи, чтобы создавать воспоминания для будущих поколений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Не планировать время для посещений новорождённого.

Последствие: Возможная потеря близкого контакта с внуком.

Альтернатива: Создайте график совместных встреч, включая праздники и выходные.

А что если…

Что если младший внук родился в другой стране или городе? Семейные связи можно поддерживать через видеозвонки, совместные фотосессии и регулярные поездки. Даже небольшие жесты внимания помогают малышу чувствовать любовь всей семьи.

FAQ

Как выбрать подарок для новорождённого?

Старайтесь выбирать полезные и безопасные вещи: одежду, книги для раннего развития, развивающие игрушки.

Сколько стоит подготовка к появлению второго ребёнка в семье?

Расходы зависят от индивидуальных потребностей, но обычно включают одежду, игрушки и дополнительные медицинские услуги.

Что лучше: родиться первенцем или вторым ребёнком в семье?

Каждый ребёнок уникален. Второй ребёнок получает опыт общения с братом или сестрой, а родители уже имеют опыт воспитания.

Мифы и правда

Миф: Бабушки не должны вмешиваться в воспитание.

Правда: Поддержка бабушки может быть полезной, если она уважает правила родителей.

Сон и психология

Появление нового ребёнка влияет на режим всей семьи. Важно поддерживать здоровый сон и для младшего, и для старшего ребёнка, а также уделять внимание эмоциональному состоянию родителей и бабушек.

3 интересных факта

Роза Сябитова стала бабушкой в 63 года. Мирослава, старшая внучка, теперь имеет младшего брата, что способствует развитию чувства ответственности. Внуки знаменитостей часто появляются в социальных сетях, создавая семейные хроники для поклонников.

Исторический контекст

В России традиция многопоколенной семьи сохраняется веками. Бабушки исторически играли ключевую роль в воспитании внуков, особенно в крупных городах. Появление второго ребёнка всегда считалось поводом для праздника в семье и среди близких друзей.