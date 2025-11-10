Счастливое пополнение: Роза Сябитова поделилась кадрами с выписки внука из роддома

Телеведущая Роза Сябитова стала бабушкой во второй раз: в семье телесвахи появился долгожданный мальчик, который принёс радость и новые традиции.
Звезда ТВ снова радуется семейному счастью. 10 ноября известная телеведущая и главная сваха страны объявила в социальных сетях, что в её семье появилось пополнение — на свет появился второй внук. В посте она с нежностью называет малыша "сокровищем".
33-летняя дочь Сябитовой Ксения Шевченко вместе с супругом Максимом уже воспитывает старшую дочь Мирославу, которая родилась в 2022 году. Теперь семья счастлива из-за появления на свет мальчика.
"С большой радостью сообщаю, что я стала бабушкой во второй раз. У меня родился внук. Спасибо, моим любимым детям, Ксении и Максиму за ещё одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье", — поделилась телеведущая.
Судя по фотографиям, которые публикует Сябитова, роды прошли в государственной больнице им. А. К. Ерамишанцева в Москве. На выписку супруг Ксении приехал вместе с маленькой Мирославой, чтобы встретить нового члена семьи.
Роза Сябитова стала бабушкой в 63 года.
Мирослава, старшая внучка, теперь имеет младшего брата, что способствует развитию чувства ответственности.
Внуки знаменитостей часто появляются в социальных сетях, создавая семейные хроники для поклонников.
В России традиция многопоколенной семьи сохраняется веками.
Бабушки исторически играли ключевую роль в воспитании внуков, особенно в крупных городах.
Появление второго ребёнка всегда считалось поводом для праздника в семье и среди близких друзей.
