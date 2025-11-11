Она не позволяла себе усталости, но могла разрыдаться из-за одной фразы: что мучило Людмилу Гурченко

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:22
Шоу-бизнес

12 ноября 2025 года Россия отметит 90-летие со дня рождения Людмилы Марковны Гурченко — женщины, чья жизнь стала не просто историей успеха, но и символом эпохи. Её фильмы разбирают на лекциях, голос узнают безошибочно, а цитаты из интервью до сих пор расходятся по соцсетям. Но за блеском и аплодисментами стояла совсем другая Гурченко — ранимая, вспыльчивая, страстная и до конца преданная профессии. О ней вспоминают друзья и коллеги, знавшие Людмилу Марковну не только как актрису, но и как человека.

Людмила Гурченко
Фото: mos.ru by Игорь Гневашев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Людмила Гурченко

"Она для меня живая": воспоминания Александра Михайлова

Актёр Александр Михайлов, который долгое время дружил с Гурченко и снимался с ней в одном фильме, признался, что по сей день скучает по ней. Он называл Людмилу Марковну удивительной женщиной и человеком с внутренними противоречиями, которые делали её живой и настоящей.

Он вспоминал, как на съёмках она буквально растворялась в своих героинях, требуя от себя предельной отдачи. Однако непростой характер актрисы иногда мешал её карьере — с ней было сложно работать, но невозможно не восхищаться. Даже режиссёр Владимир Меньшов, готовя фильм "Любовь и голуби", поначалу сомневался, стоит ли брать её на роль, но Гурченко настояла на своём и доказала, что способна преображаться ради роли.

Михайлов подчеркнул: за внешней силой и жёсткостью скрывалась глубокая чувствительность. Однажды к актрисе подошла поклонница, восторженно признавшись в любви, но при этом невольно заметила, что "у Людмилы Марковны много морщин". Гурченко попросила женщину уйти, а потом не смогла сдержать слёз.

"А после — как расплачется! Там просто рыдания были: "Как я ненавижу этих… Им важно, сколько у меня морщин". Ещё я знаю, что она не снималась до 10 утра никогда, так как у неё всегда был станок — час занятий. И все прислушивались к этому", — рассказал Михайлов в эфире "Пусть говорят".

Светлана Дружинина: "Она всегда мечтала быть другой"

Режиссёр Светлана Дружинина, известная по "Гардемаринам", дружила с Гурченко с юности — они учились в одном институте. Дружинина вспоминает, что Людмила Марковна ещё до съёмок "Карнавальной ночи" стояла перед зеркалом и мечтала быть красивее, ярче, заметнее.

"Я приходила на первый курс, а она была уже на третьем, и всегда, стоя у зеркала в туалете, поправляя волосы, с такой тоской смотрела на Татьяну Бестаеву, ещё на кого-то, и говорила: "Девки, почему же я не такая?" — призналась Дружинина.

Позже их творческие пути пересеклись вновь. Дружинина предложила Гурченко роль в одном из своих проектов. Тогда актриса находилась в упадке, не снималась уже несколько недель, но, узнав о предложении, приехала на площадку в тот же день — с горящими глазами и готовностью работать.

Эта история, по словам Дружининой, точно отражает характер Гурченко — сильной и неунывающей. Она могла быть вспыльчивой, требовательной, но никогда не отказывалась от работы, даже если чувствовала боль или усталость.

"Работала до последнего дня"

Людмила Гурченко жила по принципу постоянного движения. Даже в последние годы жизни она выходила на сцену, снималась, записывала песни, участвовала в телевизионных программах. Её коллеги отмечают, что Гурченко никогда не позволяла себе расслабиться.

Внутренний порядок был не просто привычкой, а способом держать жизнь под контролем. Для неё важно было оставаться в форме — физически и творчески. И пока другие говорили о возрасте, Людмила Марковна продолжала работать, словно боялась потерять саму суть жизни.

Гурченко — человек контрастов

Те, кто знал Гурченко лично, вспоминают её как человека парадоксов. Она могла быть одновременно строгой и сентиментальной, вспыльчивой и нежной. В её дневниках есть строчки, которые точно передают суть характера актрисы.

"Я вспыльчивая, нервная, ненавижу дураков. Терпеть не могу долго думающих. Тот, кто не владеет чувством юмора, для меня калека", — приводит слова актрисы "СтарХит".

Именно эта смесь темперамента, самоиронии и трудоголизма создала уникальный образ, в котором зрители видели символ целой эпохи. Она не позволяла себе слабости на публике, но в кругу близких могла быть уязвимой, ранимой и нуждающейся в поддержке.

Наследие и вечная энергия

К 90-летию Людмилы Марковны в театрах и киноклубах готовят ретроспективы, показы её лучших фильмов — от "Карнавальной ночи" и "Любовь и голуби" до "Пяти вечеров" и "Рецепта её молодости". Образ Гурченко остаётся эталоном для актрис разных поколений.

Для зрителей Гурченко навсегда останется женщиной, которая не боялась быть собой — противоречивой, эксцентричной, блестящей и настоящей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
