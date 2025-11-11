Шаман изменил своим принципам: в его образе появилось то, от чего он когда-то отказался

Шоу-бизнес

Певец Шаман (Ярослав Дронов) и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина недавно официально оформили отношения, однако, похоже, времени на медовый месяц у пары не нашлось. Уже спустя несколько дней после свадьбы артист вернулся к плотному рабочему графику.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ SHAMAN

На днях Шаман стал участником торжественного вечера, посвящённого Александре Пахмутовой, прошедшего в Кремле. Его появление сразу привлекло внимание публики — не только благодаря яркому выступлению, но и заметной детали на руке певца.

Первое появление после свадьбы

Артист приехал на концерт заранее, чтобы тщательно подготовиться к выходу на сцену. Зрители отметили, что певец выглядит по-новому — расслабленным, вдохновлённым и счастливым. По словам очевидцев, в глазах Ярослава будто появился новый свет.

После выступления Дронов ненадолго задержался на сцене, но к журналистам не подошёл. Как сообщает URA.RU, он ограничился короткой фотосессией и быстро скрылся за кулисами. Тем не менее внимательные поклонники успели заметить, что впервые после свадьбы Шаман появился на публике с обручальным кольцом.

Украшение, как отметили зрители, классическое — без излишеств, камней и гравировки. Оно лаконично дополняло сценический образ певца и выглядело естественно, словно было на его руке всегда.

От отказа до символа

Интересно, что ранее Ярослав открыто заявлял: носить обручальные кольца он не собирается. После первого брака артист не раз объяснял, что неоднократно терял кольцо на концертах, потому решил вовсе отказаться от этой традиции.

Тогда певец говорил, что для него главное — не символ, а само чувство и верность жене.

"А в этом суть брака, чтобы носить кольцо?" — говорил Шаман в одном из интервью.

В новом браке с Екатериной Мизулиной его позиция изменилась. Судя по всему, артист решил пересмотреть отношение к подобным знакам. Возможно, именно в этом проявляется особое значение нынешнего союза — осознанного и зрелого.

Новая глава в жизни артиста

Несмотря на то что Шаман избегает личных комментариев, поклонники не сомневаются: изменения в его жизни оказали влияние и на творчество. На концерте в Кремле артист выглядел вдохновлённым, а его исполнение получило бурные аплодисменты.

По словам присутствовавших, певец излучал уверенность и спокойствие. Многие отметили, что после свадьбы в нём появилось особое внутреннее равновесие.

Тайная свадьба

Брак Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной стал одной из самых обсуждаемых тем последней недели. Торжество прошло в Донецке, где пара зарегистрировала отношения вдали от посторонних глаз.

Свадебные образы молодых также вызвали интерес: вместо традиционных нарядов они выбрали костюмы цвета хаки. Такой выбор многие расценили как символический жест — знак единства, стойкости и поддержки.

Для Шамана это уже третий официальный брак, однако, судя по всему, этот союз стал для него особенным. После церемонии супруги не устраивали публичных торжеств, не делились фото и не давали интервью.

Артист, который не говорит — но показывает

На вопросы о личной жизни Шаман традиционно отвечает коротко и сдержанно. Он предпочитает, чтобы о нём судили по песням и делам, а не по заголовкам.

Тем не менее каждое его появление вызывает ажиотаж. И если на этот раз певец не стал делиться словами, то обручальное кольцо на его руке стало самым красноречивым подтверждением того, что в жизни артиста началась новая глава.