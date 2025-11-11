Столкновение эпох: что стоит за фото Максима Виторгана с кумиром молодёжи Элджеем

Актёр Максим Виторган сфотографировался с кумиром молодёжи, рэпером Элджеем. Он уверен, что этот снимок повысит его статус в глазах наследников.
Звезда театра и кино вновь оказался в центре внимания, но на этот раз — не из-за роли. Поводом стала его неожиданная фотография с популярным исполнителем. Виторган сопроводил снимок подписью, в которой иронично намекнул на разницу поколений и собственное отношение к молодёжным кумирам.
"Фото для повышения собственного статуса в глазах своих детей. Ну и тест на возраст для подписчиков. Ну и было очень приятно и почти слёзно, когда Лёша подошёл к старику и наговорил всяких приятных слов. И среди них не было слова "беспринципные”, что редкость и от того особенно ценно", — сказал актёр.
Снимок, на котором Виторган и Элджей позируют вместе, быстро разошёлся по соцсетям. Подписчики артиста восприняли публикацию с улыбкой — одни увидели в ней самоиронию и добродушие, другие — тёплый жест уважения между артистами разных поколений.
Для самого Виторгана этот момент, судя по тону его слов, стал не просто светским эпизодом, а чем-то более личным. Он с лёгкостью шутит над собственным возрастом, но за этой иронией читается трогательная благодарность: не каждому актёру приятно слышать добрые слова от представителей новой сцены, где ценности и культурный язык часто далеки от традиционного кино.
Однако за лёгкостью публикации скрывается другая история — куда менее приятная. Последние месяцы Виторган всё чаще оказывается в новостях из-за того, что его сцены вырезают из фильмов и сериалов, а имя убирают из титров.
Так, из сериала "Бар "Один звонок" актёра не только убрали из финальных титров, но и заменили его внешность с помощью нейросетей. Подобная судьба постигла и проект "Контакт", где лицо Виторгана полностью изменили с помощью генеративных технологий.
В комедии "О чём говорят мужчины", которая долгое время считалась культовой для российского зрителя, телеканал "Дом кино Премиум" удалил сцену с участием артиста. Позже аналогичные решения последовали в отношении сериалов "Ева, рожай!" и "Беспринципные".
Весной 2025 года стало известно, что даже имя актёра было убрано из титров фильма "День радио", показанного на том же телеканале.
Максим Виторган не стал устраивать публичных скандалов или высказываться в резкой форме. Он сдержанно отнёсся к происходящему, подчеркнув, что подобные решения — не его забота.
"Не грущу из-за цензуры и считаю подобные решения вопросами к тем, кто вырезает кадры из фильмов", — отметил актёр.
Такой ответ характерен для артиста, давно известного своим философским отношением к профессии и жизни. Вместо споров он предпочитает иронию, а вместо жалоб — творчество, будь то театр, короткие видеоформаты или социальные комментарии.
В последние годы использование искусственного интеллекта в кино стало отдельным трендом. Одни видят в этом инструмент, который открывает новые возможности, другие — угрозу живому искусству. Случай с Виторганом стал примером того, как технологии могут не просто помогать, а буквально заменять актёра.
Этот тренд вызывает вопросы не только у зрителей, но и у самих актёров. Где проходит грань между цифровым монтажом и вмешательством в авторское искусство?
Контролировать права на изображение. Актёрам важно заранее прописывать в контрактах запрет на использование цифровых копий без согласия.
Использовать нейросети для творчества, а не подмены. Технологии могут быть инструментом — например, для визуальных эффектов или омоложения, но не для удаления людей из контента.
Сохранять архив своих работ. Это помогает защитить оригинальные версии фильмов и сцен.
Поддерживать открытый диалог с продюсерами. Цензура, по словам Виторгана, — это не его вопрос, но для индустрии важно обсуждать её последствия.
Ошибка: использование ИИ для удаления актёров из готовых фильмов.
Последствие: разрушение художественной логики и снижение доверия зрителей.
Альтернатива: корректировка контента без искажения авторской идеи — например, предупреждающие титры или адаптация сцен без вмешательства в визуальный ряд.
Если тенденция сохранится, актёрам будущего, возможно, придётся бороться не за роли, а за своё право оставаться "на экране" в собственном виде. При этом зритель рискует получать не живое кино, а идеализированные версии персонажей, созданные алгоритмами.
Но искусство всегда возвращается к живому человеку — к его эмоциям, несовершенствам, голосу и взгляду.
Почему сцены с Виторганом вырезают из фильмов?
Причины не озвучиваются официально, однако телеканалы и студии принимают подобные решения из соображений редакционной политики.
Может ли актёр оспорить замену своего образа?
Теоретически — да, если его права на изображение нарушены, но на практике такие дела сложны и редки.
Влияет ли это на карьеру артиста?
Для Виторгана — вряд ли. Его зрители и коллеги продолжают поддерживать его, а репутация остаётся устойчивой.
Максим Виторган — лауреат премии "ТЭФИ" и один из самых узнаваемых актёров российского театра и кино.
Элджей (Алексей Узенюк) прославился благодаря хиту "Розовое вино", став символом новой музыкальной волны.
Снимок Виторгана с рэпером собрал тысячи лайков и стал символом примирения поколений — "дед" и "новая сцена" на одном фото.
Цензура в кино — не новость. В разные времена режиссёров ограничивали идеологией, политикой или эстетическими нормами. Но впервые история столкнулась с ситуацией, когда актёра можно буквально "стереть" не ножницами монтажёра, а алгоритмом.
Это создаёт новую этическую дилемму: где граница между корректировкой контента и переписыванием истории? Ответа пока нет, но очевидно, что общество и творческое сообщество должны его найти — пока вместо живых актёров в кадре не останутся только цифровые силуэты.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.