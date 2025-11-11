Болезнь позади, силы возвращаются: Александр Збруев раскрыл свои творческие планы на декабрь

Народный артист РСФСР Александр Збруев сообщил, что после выписки из больницы готовится вернуться к работе в театре. 87-летний актёр чувствует себя лучше и уже приступил к подготовке к участию в новом спектакле, премьера которого состоится в декабре.

Александр Збруев

Возвращение к работе

После непростого периода со здоровьем Збруев вновь готов выйти на сцену родного театра. Сейчас он принимает участие в постановке по мотивам фильма Федерико Феллини "Репетиция оркестра", которую готовит художественный руководитель "Ленкома Марка Захарова" Владимир Панков. Этот спектакль станет первым проектом режиссёра в театре, и артисту особенно важно быть его частью.

По задумке постановщика, в спектакле заняты десятки актёров — от молодых выпускников театральных вузов до народных артистов. Сам Збруев сыграет небольшую, но важную роль — переписчика нот. По словам актёра, проект обещает быть масштабным и символичным: здесь каждый персонаж, даже с малой ролью, становится частью общего действия.

"Такое его видение всего этого, там все артисты заняты — 70 человек, по-моему. И простые артисты, которые только поступили, и молодёжь, и музыканты, и всенародные, и разнородные, и всякие-всякие. И, в принципе, там есть мой уголочек", — сказал артист в беседе с ИА Регнум.

Болезнь и лечение

В сентябре Збруеву стало плохо перед показом "Вишнёвого сада" в "Ленкоме". У него резко поднялось давление, и он не смог выйти на сцену. Тогда актёр отказался от госпитализации, однако спустя несколько недель его всё же доставили в НИИ Склифосовского с жалобами на урологическое недомогание.

Позже Збруева перевели в специализированную клинику, где он находился под наблюдением врачей. По данным СМИ, артиста поместили в так называемый "корпус директора", предназначенный для известных персон.

Его помощница Татьяна сообщала, что госпитализация была плановой, а состояние здоровья стабильным. По её словам, артист чувствовал себя хорошо, получал должный уход и не испытывал серьёзных болей. Информация о его тяжёлом состоянии, появившаяся в некоторых изданиях, не соответствовала действительности.

Настроен на работу

Сейчас Александр Збруев находится дома и постепенно восстанавливает силы. Он повторяет тексты спектаклей, в которых задействован, и надеется в скором времени вернуться к работе. Актёр признаётся, что с возрастом физически становится сложнее выходить на сцену, но любовь к театру не даёт ему покоя.

Збруев подчёркивает, что готов делиться ролями с более молодыми артистами, но сам пока не собирается уходить со сцены. Для него участие в репетициях и живое общение с коллегами остаются лучшей терапией.

Символ возвращения

В театре "Ленком Марка Захарова" новость о возвращении актёра восприняли с радостью. Для коллектива Збруев — не просто народный артист, а часть истории театра. Его участие в декабрьской премьере станет знаком преемственности поколений и подтверждением того, что "ленкомовский дух" по-прежнему жив.

Сам спектакль, вдохновлённый фильмом Феллини, обещает стать важным событием сезона.

Театр как смысл жизни

Александр Збруев — один из последних представителей легендарного поколения актёров, для которых сцена стала вторым домом. За десятилетия он сыграл десятки ролей, став лицом советского и российского театра и кино. Зрители знают его по фильмам "Большая перемена", "Ты у меня одна", "Бедная Саша", "Опекун" и многим другим.

Сегодня, несмотря на возраст и болезни, артист сохраняет бодрость духа и не утратил творческой энергии. Его возвращение на сцену — не просто личная победа, но и напоминание о том, что преданность искусству не имеет возраста.