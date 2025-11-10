Собчак вмешалась в семью Бородиной: для чего ей понадобилось подогревать слухи о разводе

Журналистка Ксения Собчак неожиданно заявила, что телеведущая Ксения Бородина якобы собирается разводиться с мужем Николаем Сердюковым. Однако, как сообщил продюсер Павел Рудченко в комментарии изданию "Страсти", подобные разговоры не имеют под собой никаких оснований. По его словам, в семье Бородиной царит порядок, а слухи о скором расставании — не более чем попытка раздуть очередной хайп вокруг звезды.

"Это просто домыслы"

Продюсер подчеркнул, что Ксения Собчак, вероятно, решила подыграть распространённым сплетням о том, что семья телеведущей переживает кризис.

"Я считаю, что это определённые домысливания Ксении Собчак. То, что в любых семьях происходят затишья, иногда бывает выяснение отношений, не говорит о каких-то разводных процессах и других негативных моментах в семейной жизни", — сказал Павел Рудченко.

Он добавил, что у супругов, как и у всех пар, бывают сложные периоды, но это вовсе не означает разлад.

"Мне кажется, Ксения Собчак решила поддержать историю прессинга на Ксюшу Бородину в отношении того, что бытует мнение, что её супруг ей не подходит, некоторые называют его альфонсом", — отметил продюсер.

По его словам, именно эти пересуды и спровоцировали новую волну слухов.

Позиция продюсера: "Просто хайп"

Рудченко уверен, что в словах Собчак нет фактов — это просто очередной инфоповод. Он подчеркнул, что телеведущая не располагает реальными сведениями о жизни Бородиной и Сердюкова, а делает подобные заявления исключительно ради шума в медиапространстве.

"Прям такой конкретной информации я не слышал. И мне кажется, это домысливания, чтобы хайпануть на этой теме", — пояснил он.

"Собчак перепрофилировалась в семейного психолога"

Продюсер также заметил, что в последнее время Собчак всё чаще обсуждает чужие отношения. По его мнению, журналистка словно сменила амплуа, превратившись из интервьюера и общественного деятеля в "семейного аналитика" звёздных браков.

"Недавно она высказала своё мнение о регистрации брака Шамана и Мизулиной. Сейчас обращает внимание на отношения в семье Ксюши Бородиной. Ну, то есть перепрофилируется больше на семейного психолога. Опять же для привлечения внимания и хайпа на известных личностях", — заявил Рудченко.

По мнению продюсера, Собчак использует резонансные темы, чтобы подогреть интерес аудитории и укрепить свой медийный статус.

Что происходит в семье Бородиной

Сама Ксения Бородина никак не отреагировала на слова Собчак. Телеведущая активно делится моментами из личной жизни в социальных сетях: публикует фото с супругом, детьми, рассказывает о работе и новых проектах. В её профиле нет никаких признаков разлада или кризиса в отношениях.

Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились летом 2025 года. Пара вместе воспитывает дочерей — Марусю и Теону. Несмотря на регулярные слухи о проблемах, супруги продолжают демонстрировать крепкие отношения и взаимную поддержку.