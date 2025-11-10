Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Супервулкан Тоба устроил планете ад из пепла, но люди выстояли: неожиданно живучий сценарий
Рынок учит считать не ценник, а владение: иллюзия скидки, за которую платят потом
Секрет Лиама Нисона против голливудских стрессов: домашний яблочный пирог, который пахнет детством
Собачий интеллект сильно переоценён: свиньи и козы решают задачи, которые собакам не по зубам
Вирусы оказались мастерами перевоплощения: найден механизм, который делает их живучими, как мутанты
Монеточке* запретили выступать: что случилось с певицей
Вы можете продлить стойкость цвета в два раза — если перестанете делать это после душа
Живая почва, чистая грядка, богатый урожай: натуральный рецепт щедрого урожая для ленивых дачников
Европа откупоривает винный пакет реформ — и рискует выкорчевать вековые традиции

Собчак вмешалась в семью Бородиной: для чего ей понадобилось подогревать слухи о разводе

3:23
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак неожиданно заявила, что телеведущая Ксения Бородина якобы собирается разводиться с мужем Николаем Сердюковым. Однако, как сообщил продюсер Павел Рудченко в комментарии изданию "Страсти", подобные разговоры не имеют под собой никаких оснований. По его словам, в семье Бородиной царит порядок, а слухи о скором расставании — не более чем попытка раздуть очередной хайп вокруг звезды.

Ксения Собчак
Фото: flickr.com by Evgeniy Isaev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ксения Собчак

"Это просто домыслы"

Продюсер подчеркнул, что Ксения Собчак, вероятно, решила подыграть распространённым сплетням о том, что семья телеведущей переживает кризис.

"Я считаю, что это определённые домысливания Ксении Собчак. То, что в любых семьях происходят затишья, иногда бывает выяснение отношений, не говорит о каких-то разводных процессах и других негативных моментах в семейной жизни", — сказал Павел Рудченко.

Он добавил, что у супругов, как и у всех пар, бывают сложные периоды, но это вовсе не означает разлад.

"Мне кажется, Ксения Собчак решила поддержать историю прессинга на Ксюшу Бородину в отношении того, что бытует мнение, что её супруг ей не подходит, некоторые называют его альфонсом", — отметил продюсер.

По его словам, именно эти пересуды и спровоцировали новую волну слухов.

Позиция продюсера: "Просто хайп"

Рудченко уверен, что в словах Собчак нет фактов — это просто очередной инфоповод. Он подчеркнул, что телеведущая не располагает реальными сведениями о жизни Бородиной и Сердюкова, а делает подобные заявления исключительно ради шума в медиапространстве.

"Прям такой конкретной информации я не слышал. И мне кажется, это домысливания, чтобы хайпануть на этой теме", — пояснил он.

"Собчак перепрофилировалась в семейного психолога"

Продюсер также заметил, что в последнее время Собчак всё чаще обсуждает чужие отношения. По его мнению, журналистка словно сменила амплуа, превратившись из интервьюера и общественного деятеля в "семейного аналитика" звёздных браков.

"Недавно она высказала своё мнение о регистрации брака Шамана и Мизулиной. Сейчас обращает внимание на отношения в семье Ксюши Бородиной. Ну, то есть перепрофилируется больше на семейного психолога. Опять же для привлечения внимания и хайпа на известных личностях", — заявил Рудченко.

По мнению продюсера, Собчак использует резонансные темы, чтобы подогреть интерес аудитории и укрепить свой медийный статус.

Что происходит в семье Бородиной

Сама Ксения Бородина никак не отреагировала на слова Собчак. Телеведущая активно делится моментами из личной жизни в социальных сетях: публикует фото с супругом, детьми, рассказывает о работе и новых проектах. В её профиле нет никаких признаков разлада или кризиса в отношениях.

Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились летом 2025 года. Пара вместе воспитывает дочерей — Марусю и Теону. Несмотря на регулярные слухи о проблемах, супруги продолжают демонстрировать крепкие отношения и взаимную поддержку.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Шоу-бизнес
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Еда и рецепты
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
НЛО под водой: у берегов Австралии сняли существо длиной с небоскрёб — живой пришелец из бездны
НЛО под водой: у берегов Австралии сняли существо длиной с небоскрёб — живой пришелец из бездны
Последние материалы
Вирусы оказались мастерами перевоплощения: найден механизм, который делает их живучими, как мутанты
Монеточке* запретили выступать: что случилось с певицей
Вы можете продлить стойкость цвета в два раза — если перестанете делать это после душа
Живая почва, чистая грядка, богатый урожай: натуральный рецепт щедрого урожая для ленивых дачников
Европа откупоривает винный пакет реформ — и рискует выкорчевать вековые традиции
Мотор мечты, который стал кошмаром: эти V6 разрушали машины быстрее, чем их успевали чинить
Салат Минский с грибами и квашеной капустой: откройте для себя вкус, который удивит
Сталь, стекло и хладнокровие: в Кортине возрождают трамплин Олимпиады 1956 года
Это копейки, конечно: Прохор Шаляпин вспомнил, сколько стоил его билет в телевизионную вечность
Дорогие окна не спасают от холода: виновата крошечная щель, о которой молчат установщики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.