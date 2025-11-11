Рейтинг самых откровенных песен: какие хиты заставляют краснеть

Авторитетное музыкальное издание Billboard представило ноябрьский рейтинг 25 самых провокационных песен, когда-либо занимавших высокие позиции в чарте Hot 100. Список объединил несколько поколений исполнителей — от классиков до современных звёзд.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Звук, который трогает душу

Первое место занял камбэк LMFAO с треком "Sexy and I Know It", ставшим символом самоиронии и уверенности в собственной привлекательности. В тройку лидеров также вошли Род Стюарт с композицией "Do Ya Think I'm Sexy?" и группа Color Me Badd с хитом "I Wanna Sex You Up".

"SexyBack" Джастина Тимберлейка, занявший четвёртую позицию, в 2006 году буквально вернул сексуальность в музыкальную моду", - отмечают составители рейтинга.

В десятку попали и такие треки, неподвластные времени, как "Sexual Healing" Марвина Гэя и "I Want Your Sex" Джорджа Майкла.

Особенностью списка стало сочетание ретро-хитов и современных треков, включая "Way 2 Sexy" Дрейка, Future и Young Thug, возглавившую чарты в 2021 году. Аналитики издания отметили, что все эти песни не просто говорили о сексе, но делали это с разной интонацией — от страстной до ироничной.