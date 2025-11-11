Люся Чеботина завидует Марго Овсянниковой: что происходит в окружении Филиппа Киркорова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Шоу-бизнес

В окружении Филиппа Киркорова распространилась информация о напряжённости в отношениях с Люсей Чеботиной. Певица ревнует артиста к его новой фаворитке Марго Овсянниковой.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Инсайдеры Telegram-канала "Свита Короля" сообщают, что Чеботина предпринимает попытки вернуть расположение Киркорова. Она предлагала помощь в подборе гардероба для дочери артиста, однако эти инициативы были отвергнуты.

"Люся сидит с такими грустными коровьими глазами, когда Филипп разговаривает с Марго. Она всячески старается доказать свою преданность", — цитирует источник Telegram-канал.

По словам осведомителей, Киркорова раздражает подобное заискивание.

В отличие от Чеботиной, Овсянникова обладает связями и легко вписывается в светское общество, что особенно ценит артист. Попытки Чеботиной критиковать новую фаворитку немедленно пресекаются.

Сам Киркоров пока не комментирует неподтверждённую информацию о конфликте в своём окружении.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
