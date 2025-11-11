В окружении Филиппа Киркорова распространилась информация о напряжённости в отношениях с Люсей Чеботиной. Певица ревнует артиста к его новой фаворитке Марго Овсянниковой.
Инсайдеры Telegram-канала "Свита Короля" сообщают, что Чеботина предпринимает попытки вернуть расположение Киркорова. Она предлагала помощь в подборе гардероба для дочери артиста, однако эти инициативы были отвергнуты.
"Люся сидит с такими грустными коровьими глазами, когда Филипп разговаривает с Марго. Она всячески старается доказать свою преданность", — цитирует источник Telegram-канал.
По словам осведомителей, Киркорова раздражает подобное заискивание.
В отличие от Чеботиной, Овсянникова обладает связями и легко вписывается в светское общество, что особенно ценит артист. Попытки Чеботиной критиковать новую фаворитку немедленно пресекаются.
Сам Киркоров пока не комментирует неподтверждённую информацию о конфликте в своём окружении.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.