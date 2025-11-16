Культ вещей: Собчак назвала предмет, который стал объектом сумасшедшего ажиотажа во всём мире

Журналистка Ксения Собчак рассказала о неожиданном ажиотаже вокруг праздничного стакана Starbucks в форме медвежонка, ставшего главным предметом охоты сезона.

Каждый декабрь соцсети охватывает волна сезонных трендов — от новогодних фильтров до охоты за лимитированными товарами. В 2025 году особым объектом желания стал необычный аксессуар из кофейни Starbucks — стакан в форме медвежонка. Именно о нём поведала журналистка и телеведущая Ксения Собчак, заметив, что за несколько недель вокруг одного предмета вырос настоящий культ.

"Пора праздников пришла неожиданно, захватив с собой новую не совсем нормальную любовь у пользователей соцсетей — в этом году все охотятся на стаканы в виде медведя от Starbucks", — отметила журналистка в своём Telegram-канале.

По словам телеведущей, некоторые фанаты бренда буквально выстраиваются в очереди, чтобы получить желанный сувенир. Для многих этот стакан стал символом приближающегося Нового года — не просто аксессуаром, а частью праздничного ритуала.

Когда стакан становится объектом культа

Феномен "праздничных коллекций" Starbucks — не новость. Ежегодно компания выпускает лимитированные кружки, термосы и стаканы, оформленные в тематике Рождества. Однако именно в 2025 году ажиотаж достиг небывалого уровня: коллекционный стакан Bearista Cold Cup стал предметом охоты коллекционеров и перекупщиков по всему миру.

Сам стакан выполнен из прочного стекла, объём — 20 унций (около 590 мл). Его форма повторяет силуэт плюшевого медведя, а крышка украшена зелёной шапочкой. В комплект входит многоразовая соломинка в полоску — деталь, без которой этот дизайн не был бы таким узнаваемым.

Эти предметы давно перестали быть просто посудой. Для коллекционеров и поклонников бренда они — символ принадлежности к особой культуре "Starbucks lovers", где важна не только чашка кофе, но и атмосфера вокруг неё.

Как получить лимитированный стакан: пошаговый гид

Следите за официальными анонсами. Новые коллекции Starbucks появляются в продаже по всему миру в разные даты. Регистрируйтесь в приложении Starbucks Rewards. Участникам программы часто предоставляют ранний доступ. Проверяйте локальные кофейни. В некоторых странах праздничные стаканы выпускаются ограниченными партиями. Не покупайте у перекупщиков без проверки. На маркетплейсах появилось много подделок, особенно в пиковый сезон. Сохраняйте упаковку. Для коллекционеров оригинальная коробка повышает стоимость предмета.

А что если создать свой тренд

История Bearista Cup показывает, насколько быстро соцсети превращают обычный товар в объект массового желания. Достаточно нескольких фото в соцсетях — и начинается вирусный эффект. Однако вместо того чтобы гоняться за чужими трендами, можно создавать свои. Например, многие пользователи украшают стандартные кружки стикерами, добавляют гравировку или заказывают индивидуальные дизайны на маркетплейсах.

Такой подход не только экономит деньги, но и делает предмет по-настоящему уникальным — в отличие от лимитированных, но массовых серий Starbucks.

Мифы и правда о коллекционных предметах

Миф: чем дороже стакан, тем он качественнее.

Правда: цена зависит от редкости, а не от материалов. Миф: лимитированные вещи быстро растут в цене.

Правда: большинство теряет актуальность уже через сезон. Миф: коллекционирование — это вложение.

Правда: чаще это хобби и способ выразить вкус, а не способ заработка.

Сон и психология потребителя

Праздничные коллекции Starbucks работают по принципу "эмоционального якоря": они создают ощущение радости, предвкушения и принадлежности. Маркетологи называют это эффектом "маленького праздника", когда человек покупает не вещь, а настроение.

Многие отмечают, что утренний кофе в любимом стакане помогает начать день позитивно — неважно, медвежонок это или обычный термос.

Три интересных факта

Первая лимитированная кружка Starbucks появилась ещё в 1997 году. Коллекционеры объединяются в сообщества, где обсуждают редкие экземпляры и обмен. Некоторые кружки Starbucks продаются на аукционах дороже 1000 долларов — но только в идеальном состоянии.

Исторический контекст

История праздничных коллекций Starbucks началась с небольших серий новогодних кружек в начале 2000-х. Компания быстро поняла, что эмоции и визуальный стиль способны продавать не хуже кофе. Так появился целый пласт фанатов, следящих за каждым выпуском. В 2025 году Bearista Cup стал логичным продолжением этой традиции, символизируя сочетание милоты, эксклюзивности и праздника.