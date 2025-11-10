Концерт Вани Дмитриенко в Мегаспорте: давка и слёзы зрителей – что случилось

Концерт Вани Дмитриенко в московском спортивном комплексе "Мегаспорт" едва не завершился массовой давкой. Инцидент произошёл из-за действий службы безопасности, ограничивавшей перемещения зрителей.
Поклонники артиста сообщили, что охрана физически препятствовала желающим выйти из зала во время выступления. Это привело к скоплению людей у выходов и ухудшению самочувствия части публики.
По информации Telegram-канала 112, некоторые зрители покинули концерт со слезами, несмотря на заплаченные за билеты 20 тысяч рублей.
"Это стандартная практика для всех крупных площадок", — заявили представители Дмитриенко, комментируя действия охраны.
Они также охарактеризовали возмущённых зрителей как "мнительных" и "нетерпеливых", отметив, что недовольных практически нет.
В результате возникшей суеты многие зрители не смогли нормально видеть выступление артиста или слышать его пение. Команда певца отказалась раскрыть контакты организаторов, предложив недовольным самостоятельно искать пути для предъявления претензий.
