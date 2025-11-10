Концерт Вани Дмитриенко в Мегаспорте: давка и слёзы зрителей – что случилось

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Концерт Вани Дмитриенко в московском спортивном комплексе "Мегаспорт" едва не завершился массовой давкой. Инцидент произошёл из-за действий службы безопасности, ограничивавшей перемещения зрителей.

Поклонники артиста сообщили, что охрана физически препятствовала желающим выйти из зала во время выступления. Это привело к скоплению людей у выходов и ухудшению самочувствия части публики.

По информации Telegram-канала 112, некоторые зрители покинули концерт со слезами, несмотря на заплаченные за билеты 20 тысяч рублей.

"Это стандартная практика для всех крупных площадок", — заявили представители Дмитриенко, комментируя действия охраны.

Они также охарактеризовали возмущённых зрителей как "мнительных" и "нетерпеливых", отметив, что недовольных практически нет.

В результате возникшей суеты многие зрители не смогли нормально видеть выступление артиста или слышать его пение. Команда певца отказалась раскрыть контакты организаторов, предложив недовольным самостоятельно искать пути для предъявления претензий.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
