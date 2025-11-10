Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собачий интеллект сильно переоценён: свиньи и козы решают задачи, которые собакам не по зубам
Вирусы оказались мастерами перевоплощения: найден механизм, который делает их живучими, как мутанты
Вы можете продлить стойкость цвета в два раза — если перестанете делать это после душа
Живая почва, чистая грядка, богатый урожай: натуральный рецепт щедрого урожая для ленивых дачников
Европа откупоривает винный пакет реформ — и рискует выкорчевать вековые традиции
Мотор мечты, который стал кошмаром: эти V6 разрушали машины быстрее, чем их успевали чинить
Салат Минский с грибами и квашеной капустой: откройте для себя вкус, который удивит
Сталь, стекло и хладнокровие: в Кортине возрождают трамплин Олимпиады 1956 года
Это копейки, конечно: Прохор Шаляпин вспомнил, сколько стоил его билет в телевизионную вечность

Монеточке* запретили выступать: что случилось с певицей

1:16
Шоу-бизнес

Певице Монеточке* (Елизавета Гырдымова) порекомендовали отменить ближайшие концерты по медицинским показаниям. Артистка сообщила о своём состоянии в социальных сетях, рассказав о резком ухудшении самочувствия во время выступления в Риге.

Певица Монеточка*
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певица Монеточка*

По данным Telegram-канала Mash, на концерте у певицы возникли проблемы с дыханием и речью, потребовавшие экстренного медицинского вмешательства. Медики стабилизировали состояние Гырдымовой с помощью гормональных препаратов и провели необходимое обследование.

Врачи запретили ей выступать и заявили, что артистке нужны покой и наблюдение минимум сутки, поскольку аллергическая реакция может повториться в самой тяжёлой форме. При этом отмечается, что команда артистки уже готовится к выступлению в Таллине, чтобы избежать финансовых потерь.

Напомним, что Гырдымова вместе с супругом-продюсером переехала в Литву после начала СВО. У пары двое детей — дочь Нина, родившаяся в 2022 году, и сын, появившийся на свет в январе 2024-го.

* Елизавета Гырдымова признана в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Шоу-бизнес
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Еда и рецепты
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
НЛО под водой: у берегов Австралии сняли существо длиной с небоскрёб — живой пришелец из бездны
НЛО под водой: у берегов Австралии сняли существо длиной с небоскрёб — живой пришелец из бездны
Последние материалы
Вирусы оказались мастерами перевоплощения: найден механизм, который делает их живучими, как мутанты
Монеточке* запретили выступать: что случилось с певицей
Вы можете продлить стойкость цвета в два раза — если перестанете делать это после душа
Живая почва, чистая грядка, богатый урожай: натуральный рецепт щедрого урожая для ленивых дачников
Европа откупоривает винный пакет реформ — и рискует выкорчевать вековые традиции
Мотор мечты, который стал кошмаром: эти V6 разрушали машины быстрее, чем их успевали чинить
Салат Минский с грибами и квашеной капустой: откройте для себя вкус, который удивит
Сталь, стекло и хладнокровие: в Кортине возрождают трамплин Олимпиады 1956 года
Это копейки, конечно: Прохор Шаляпин вспомнил, сколько стоил его билет в телевизионную вечность
Дорогие окна не спасают от холода: виновата крошечная щель, о которой молчат установщики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.