Монеточке* запретили выступать: что случилось с певицей

Певице Монеточке* (Елизавета Гырдымова) порекомендовали отменить ближайшие концерты по медицинским показаниям. Артистка сообщила о своём состоянии в социальных сетях, рассказав о резком ухудшении самочувствия во время выступления в Риге.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певица Монеточка*

По данным Telegram-канала Mash, на концерте у певицы возникли проблемы с дыханием и речью, потребовавшие экстренного медицинского вмешательства. Медики стабилизировали состояние Гырдымовой с помощью гормональных препаратов и провели необходимое обследование.

Врачи запретили ей выступать и заявили, что артистке нужны покой и наблюдение минимум сутки, поскольку аллергическая реакция может повториться в самой тяжёлой форме. При этом отмечается, что команда артистки уже готовится к выступлению в Таллине, чтобы избежать финансовых потерь.

Напомним, что Гырдымова вместе с супругом-продюсером переехала в Литву после начала СВО. У пары двое детей — дочь Нина, родившаяся в 2022 году, и сын, появившийся на свет в январе 2024-го.

* Елизавета Гырдымова признана в России иностранным агентом по решению Минюста