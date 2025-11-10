Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин публично усомнился в законности доходов журналистки Ксении Собчак. Поводом стало приобретение ею недвижимости стоимостью один миллиард рублей.
В разговоре с народным артистом Эдгардом Запашным Бородин противопоставил эту покупку доходам российских военнослужащих. Он отметил, что бойцы на передовой получают значительно меньшие суммы, в то время как некоторые публичные лица демонстрируют чрезмерное благосостояние.
"Откуда у неё столько денег? Понятно, что реклама идёт, заказы есть. Но у этого человека столько денег", — заявил Бородин.
Он также упомянул празднование покупки с участием рэпера Тимати, где стол был "усыпан чёрной икрой".
Глава ФПБК подчеркнул, что подобные демонстрации роскоши происходят в тот момент, когда от военнослужащих продолжают поступать сообщения о сложных условиях службы. Этот контраст, по его словам, вызывает вопросы о социальной справедливости в обществе.
История, которая началась в ледяных глубинах Байкала, до сих пор вызывает споры. Что же скрывает древнейшее озеро планеты — тайну природы или нечто большее?