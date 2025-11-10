Тина Канделаки не празднует свой юбилей: неожиданная причина нелюбви телеведущей к торжествам

Телеведущая Тина Канделаки отмечает 50-летний юбилей и по этому случаю получает множество поздравлений от коллег и друзей. Среди тех, кто тепло отозвался об имениннице в социальных сетях, оказались гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева и режиссёр Сарик Андреасян.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тина Канделаки

Утяшева отметила уникальное сочетание силы и женственности Канделаки, а Андреасян назвал её "суперначальником" с большой душой. Несмотря на тёплые слова, сама виновница торжества призналась в особом отношении к подобным праздникам.

"Я свой день рождения не отмечаю по одной причине — мне невероятно стыдно всегда напрягать людей", — объяснила Канделаки.

Она добавила, что многолетний опыт работы ведущей сформировал у неё особое восприятие подобных мероприятий.

При этом телеведущая поблагодарила всех за искренние поздравления, признавшись, что сегодняшние тёплые слова заставили её почувствовать радость, несмотря на привычную "профессиональную деформацию".