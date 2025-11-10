Тина Канделаки не празднует свой юбилей: неожиданная причина нелюбви телеведущей к торжествам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки отмечает 50-летний юбилей и по этому случаю получает множество поздравлений от коллег и друзей. Среди тех, кто тепло отозвался об имениннице в социальных сетях, оказались гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева и   режиссёр Сарик Андреасян.

Тина Канделаки
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тина Канделаки

Утяшева отметила уникальное сочетание силы и женственности Канделаки, а Андреасян назвал её "суперначальником" с большой душой. Несмотря на тёплые слова, сама виновница торжества призналась в особом отношении к подобным праздникам.

"Я свой день рождения не отмечаю по одной причине — мне невероятно стыдно всегда напрягать людей", — объяснила Канделаки.

Она добавила, что многолетний опыт работы ведущей сформировал у неё особое восприятие подобных мероприятий.

При этом телеведущая поблагодарила всех за искренние поздравления, признавшись, что сегодняшние тёплые слова заставили её почувствовать радость, несмотря на привычную "профессиональную деформацию". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
