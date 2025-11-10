Пополнение в семье Гай Германики: 17-летняя Октавия родила дочь – реакция режиссёра

Режиссёр Валерия Гай Германика сообщила о рождении внучки в своём блоге, опубликовав трогательное фото с новорождённой. Знаменитость стала бабушкой благодаря 17-летней дочери Октавии, однако отказалась раскрывать имя девочки и другие подробности семейного события.
В комментарии для Super.ru Гай Германика ограничилась сдержанным заявлением, сославшись на отсутствие полномочий для разглашения информации. Лицо малышки на фотографии осталось скрытым от публики.
"У меня нет полномочий рассказывать об этом", — лаконично прокомментировала режиссёр.
Напомним, ранее Гай Германика получила необычный подарок — хрустальную люстру с вечеринки Ксении Собчак, которая вдохновила её на новые художественные проекты с использованием предметов советской эпохи.
