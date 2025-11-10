Это копейки, конечно: Прохор Шаляпин вспомнил, сколько стоил его билет в телевизионную вечность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:09
Шоу-бизнес

Певец и финалист "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин откровенно поделился воспоминаниями о своём участии в популярной телепередаче "Пусть говорят". Артист, ставший одним из самых заметных героев ток-шоу, признался, что финансовая сторона участия в проекте была довольно скромной, зато участие в программе помогло ему прославиться на всю страну.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

"Это копейки, конечно. В те времена небольшие деньги — 50—60, может, 100 тысяч рублей", — рассказал Шаляпин в интервью Ксении Собчак.

Телевизионный старт и благодарность Малахову

Прохор отметил, что, несмотря на скромные гонорары, "Пусть говорят" сыграло ключевую роль в его карьере. Он поблагодарил тогдашнего ведущего передачи Андрея Малахова, подчеркнув, что именно с его подачи публика снова обратила внимание на артиста.

По словам певца, участие в ток-шоу стало для него своего рода "вторым шансом" — в тот период его карьера переживала не лучшие времена. Телевизионные эфиры вернули Шаляпина в медийное пространство, а его откровенность и харизма сделали постоянным гостем студийных программ.

О рейтингах и репутации

Прохор также признался, что не питает обид на организаторов программы даже несмотря на то, что нередко становился участником скандальных выпусков.

"У них не было задачи меня уничтожить. Была задача сделать рейтинг", — отметил певец.

Эта фраза, по его словам, отражает суть телевизионной кухни: зрелище и эмоции всегда на первом месте, а герои шоу становятся частью большого медиаспектакля.

Скандалы и громкие истории

Имя Прохора Шаляпина не раз появлялось в заголовках таблоидов. Его личная жизнь часто становилась предметом бурных обсуждений — особенно роман с миллионершей Ларисой Копенкиной, которая старше певца почти на 30 лет. Их свадьба в 2013 году вызвала настоящий фурор, а позже последовавший развод — поток слухов и сплетен.

Не меньше внимания привлекла история с канадской моделью Татьяной Клаудией Дэвис, которая стала супругой Шаляпина в Лас-Вегасе. Их брак сопровождался множеством неясностей и неожиданным трагическим финалом — вскоре после свадьбы Девис скончалась от осложнений коронавируса. Прохор тяжело пережил утрату и долго не давал интервью, признавшись позже, что то время стало для него одним из самых сложных в жизни.

Певец также не раз оказывался в центре медийных скандалов из-за своего острого языка. Он нередко вступал в перепалки с коллегами по шоу-бизнесу и публично комментировал чужие отношения, чем вызывал критику со стороны аудитории. Однако Шаляпин всегда умел превратить даже скандал в повод для обсуждения — и, как ни парадоксально, это лишь укрепляло его узнаваемость.

Из скандала в легенду

Шаляпин признал, что "Пусть говорят" помогло ему не только остаться на слуху, но и превратиться в настоящего медиаперсонажа. Его яркие высказывания, противоречивые истории и личные драмы стали частью телевизионной хроники 2010-х.

Артист с иронией относится к прошлым скандалам, признавая, что умение быть "интересным зрителю" — это часть профессии. Он отметил, что сегодня многие молодые артисты готовы платить за внимание СМИ, тогда как ему в своё время просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте.

Вторая жизнь на экране

Сегодня Прохор Шаляпин продолжает появляться на телевидении, участвует в ток-шоу, концертах и различных проектах. Несмотря на изменившиеся реалии, он уверен, что телевизор по-прежнему играет огромную роль в судьбе артиста.

Его слова о "копейках за эфир" стали напоминанием о том, что популярность не всегда измеряется деньгами.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
