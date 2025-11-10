Поддержка семьи и надежда на будущее: о чём пишет сын Вадима Демчога из колонии

Шоу-бизнес

Сын известного актёра Вадима Демчога, 20-летний Вильям Демчог, отбывающий наказание в колонии, поддерживает связь с семьёй через письма.

Фото: hebestphotos.ru. by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вадим Демчог

По словам его адвоката, молодой человек регулярно пишет матери и выражает беспокойство о близких.

Правозащитник отметил, что у осуждённого есть невеста, которая продолжает его поддерживать и передаёт посылки. Девушка остаётся рядом с Вильямом несмотря на вынесенный приговор.

"Я знаком с его письмами, которые он пишет маме. Переживает, что оставил на какое-то время своих близких", — рассказал адвокат в эфире программы "Ты не поверишь!".

Напомним, Вильяма осудили на 2 года колонии за участие в мошеннической схеме, в ходе которой у пенсионера похитили 1,8 млн рублей. Защита настаивала, что молодой человек не знал о преступном характере действий и использовался как посредник-дроппер, но апелляция оставила приговор без изменений.