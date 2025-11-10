Шаман прокомментировал свою свадьбу одной фразой — и снова доказал, что умеет смеяться над собой

5:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

33-летний певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) не упускает возможности подойти с юмором даже к собственным жизненным переменам. На одном из недавних выступлений артист с улыбкой прокомментировал свою свадьбу с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной, прошедшую в Донецке в начале ноября.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шаман

Видео с шуткой певца опубликовал Telegram-канал "Свита Короля", и за считаные часы ролик разошёлся по соцсетям. На записи Шаман обращается к зрителям с типичной для себя энергией и артистизмом.

"Артист не может вечно оставаться в одном амплуа, и вы это можете увидеть, судя по мне. Был холостым, теперь уже нет — настоящий артист", — пошутил Ярослав со сцены.

Шутка, ставшая вирусной

Зал отреагировал на реплику певца громким смехом и аплодисментами. Публика восприняла фразу не только как забавный комментарий к личной жизни исполнителя, но и как тонкий намёк на то, что Шаман действительно не боится меняться — и в творчестве, и в жизни.

Комментаторы в Сети быстро подхватили цитату, отмечая, что артист с присущей ему самоиронией превратил событие личного характера в сценический номер. Для многих фанатов подобное поведение стало очередным подтверждением того, что Дронов умеет оставаться самим собой, не превращая серьёзные темы в показное пафосное зрелище.

Некоторые подписчики, впрочем, отметили, что шутка оказалась "двусмысленной" и не исключено, что певец таким образом дал понять — женитьба не станет концом его артистической свободы.

Свадьба без гламура

Напомним, что бракосочетание Шамана и Екатерины Мизулиной состоялось 5 ноября 2025 года в Донецке. Торжество прошло без привычного столичного лоска: новобрачные отказались от традиционных свадебных нарядов. Вместо смокинга и пышного платья пара выбрала зелёные рубашки и брюки в стиле casual.

Именно этот минималистичный образ вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Одни восприняли его как знак скромности и близости к обычным людям, другие — как очередную попытку эпатировать публику.

Тем не менее ни Шаман, ни Мизулина не стали оправдываться или комментировать критику. Артист ограничился короткой фразой со сцены, превратив свою свадьбу в объект добродушного стёба — в первую очередь над самим собой.

От слухов к признанию

О романтических отношениях между певцом и общественным деятелем стало известно в феврале 2025 года. Поначалу пара держала личную жизнь в секрете, и лишь спустя месяц Шаман публично признался в чувствах — во время своего большого концерта "Ты моя" в Москве.

На глазах у тысяч зрителей артист произнёс признание в любви, чем вызвал бурю эмоций и массу публикаций в прессе. А уже осенью Ярослав вновь удивил общественность: он подарил Екатерине политическую партию "Мы", символически закрепив не только личный, но и идейный союз.

Когда юмор — это стиль

Шутка о свадьбе, прозвучавшая на концерте, идеально вписалась в характер Шамана. Он давно выработал собственный сценический стиль — сочетание серьёзных тем, патетики и самоиронии.

Зрители привыкли, что Дронов может с одинаковым азартом исполнять гимноподобные композиции вроде "Я русский" и тут же отпустить саркастическую реплику, лишённую пафоса. Именно за это его любят — за живость и способность не воспринимать себя слишком серьёзно.

В ситуации с женитьбой артист остался верен себе: не стал устраивать медийное шоу, а лишь коротко пошутил, дав понять, что любые перемены в его жизни — часть пути, а не смена курса.

Символ перемен

Интересно, что многие поклонники увидели в словах Шамана символический подтекст. Ведь его фраза "артист не может вечно оставаться в одном амплуа" прозвучала как своеобразное творческое кредо.

Певец и правда не стоит на месте — меняет стилистику, визуальные решения, темы песен и даже тональность своих выступлений. Его образ "патриотического артиста" давно перерос рамки сцены и стал культурным феноменом, вызывающим дискуссии на всех уровнях — от соцсетей до парламентских кругов.

Сцена как зеркало жизни

Пожалуй, именно способность перевести любую тему, даже такую личную, как свадьба, в шутку делает Шамана артистом, которому верят. Он остаётся открытым, непосредственным и не боится показаться уязвимым.

Его фраза, произнесённая со сцены, стала не просто эпизодом концерта, а своеобразным заявлением: перемены неизбежны, и именно они делают человека живым.