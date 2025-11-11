Опасная для фигуры еда: певица Жасмин перечислила блюда, которые готовит дома

3:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин раскрыла, какие восточные блюда готовит дома и как сочетает любимую еду с фитнесом, чтобы не навредить фигуре.

Фото: ВК-аккаунт певицы Жасмин by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Жасмин

Артистка, известная своими восточными хитами и харизмой на сцене, рассказала о своих кулинарных привычках и секретах домашнего приготовления блюд на концерте "Звезды Востока", прошедшем на сцене Live Арены. Артистка поделилась, какие блюда любит готовить для семьи и как умудряется совмещать гастрономические удовольствия с заботой о здоровье.

"У меня не очень полезная еда, поэтому я делаю её крайне редко", — цитирует слова заслуженной артистки России "Пятый канал".

Любимые блюда Жасмин

Певица призналась, что в домашнем меню чаще всего появляются калорийные восточные угощения. Среди них:

Чебуреки с мясом Пироги с курицей Кутабы Пельмени

В то же время артистка заботится о питательном балансе и готовит более легкие блюда для семьи, такие как борщ и чечевичный суп. Этот подход позволяет получать удовольствие от еды, не перегружая организм лишними калориями.

Как наслаждаться вкусной, но калорийной едой

Жасмин честно призналась, что нет "волшебного" способа есть вкусные, но калорийные восточные блюда без последствий для фигуры.

"Просто нужно делать это крайне редко. Ну, например, читмил раз в неделю. В принципе — допустимо", — отметила певица.

Артистка добавила, что после подобных "читмилов" обязательно посещает спортзал, чтобы поддерживать форму и компенсировать лишние калории. Этот баланс позволяет ей наслаждаться любимой кухней и не переживать о лишнем весе.

Советы шаг за шагом от Жасмин

Калорийные блюда стоит готовить не чаще одного раза в неделю. После таких трапез увеличивайте физическую активность: тренировка, прогулка или кардио. Легкие и питательные блюда должны присутствовать в ежедневном рационе. Контролируйте порции: наслаждайтесь вкусом, не перегружая организм.

Мифы и правда

Миф: калорийная еда полностью запрещена.

Правда: можно есть любимые блюда раз в неделю при соблюдении баланса. Миф: здоровая еда всегда невкусная.

Правда: легкие супы и борщи могут быть вкусными и питательными. Миф: спорт компенсирует переедание.

Правда: физическая активность помогает, но умеренность в питании всё равно нужна.

Интересные факты

Жасмин активно готовит дома, предпочитая восточные блюда. Борщ и чечевичный суп — любимые "здоровые" блюда певицы. Чебуреки и кутабы она готовит, соблюдая традиционные рецепты.

Исторический контекст

Восточная кухня известна своей насыщенностью и калорийностью. Современные знаменитости, как Жасмин, находят баланс между наслаждением от еды и заботой о здоровье, сочетая редкие "грешные" блюда с физической активностью и лёгкими домашними блюдами.