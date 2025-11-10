Было бы любопытном посмотреть: почему Прохор Шаляпин не может увидеть своих родных детей

Певец Прохор Шаляпин поделился мыслями о детях, личной жизни и идеальной партнёрше, а также рассказал, как ответственность и эмоции влияют на выбор семьи.

Фото: ВК-аккаунт Прохора Шаляпина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Прохор Шаляпин и журналистка Ксения Собчак

Артист признался, что всегда мечтал о полноценной семье и хотел бы испытать радость отцовства. Однако он понимает, что дети — это не только счастье, но и большая ответственность.

"В целом, хочу детей, нескольких… Просто с возрастом мы начинаем понимать, что дети — это ответственность и должна быть финансовая безопасность прежде всего — я так считаю. Хочется все сделать максимально безопасно. Может, у меня что-то поменяется. Боюсь, что женщина начнёт манипулировать ребёнком, боюсь конфликтов. Это смысл жизни", — признался 41-летний артист в интервью Ксении Собчак.

Шаляпин порассуждал о важности финансовой стабильности и эмоциональной готовности к родительству. По его словам, дети дарят смысл жизни и дают ощущение, что после ухода остаётся продолжение в потомстве.

"Когда ты лежишь на смертном одре и понимаешь, что уходишь в неизведанное, то, конечно, проще, когда у тебя остается здесь трое детей", — добавил он.

Артист рассказал, что ранее был донором спермы, благодаря чему родились дети, хотя делиться подробностями ему было неудобно. Он отмечает, что этот опыт был спонтанным и не планировался, но он рад, что смог помочь другим.

"Мне было бы интересно посмотреть на ребёнка, но есть же закон — нельзя. Вдруг во мне что-то проснётся. Я же испорчу жизнь себе, этим людям, ребёнку. Если я вдруг кому-то помог, то хорошо", — объяснил Шаляпин.

Отношения и личная жизнь

На данный момент Прохор остаётся одиноким. Он не скрывает симпатии к астрологу и актрисе Олесе Иванченко, но понимает, что никаких перспектив у них нет, поскольку девушка не свободна. В интервью артист описал, каким он видит идеальную спутницу жизни.

"Она должна быть брюнеткой с серыми глазами, довольно простой. Но тут вопрос энергетики. Если будет спокойной — неинтересно. С истеричкой — тяжеловато. Желательно, чтобы была непубличная. Хорошо бы дизайнер, чтобы с фантазией, будет помогать мне с одеждой. Как показывает практика, стервы — честны и безопасны, нежели добрая и наивная, которая потом даст тебе мотыгой по голове", — поделился шоумен.

Шаляпин отмечает, что не ищет исключительно благородную и идеальную девушку. Для него важны честность, совместимость и энергетика.

Прошлые отношения

В жизни Прохора было несколько громких романов, включая брак с бизнес-леди из Канады и адвокатом Татьяной Дэвис. Четыре года назад она скончалась из-за последствий коронавируса.

"Татьяна увидела меня по телевизору и пригласила спеть на корпоративе в Монако. Я думал, еду к какой-то бабульке, — и тут увидел Таню. Она оказалась приятной, миниатюрной женщиной. У нас появилась привязанность. Мне очень нравилось её отношение ко мне. Нам было хорошо вместе, вот и всё. Потом Таня пригласила меня в Лос-Анджелес, мы там жили два дня, а потом поехали в круиз. Я подписал брачный контракт, что ни на что не претендую", — вспоминает артист.

Шаляпин отметил, что ценит искренние отношения, где партнёр уважает его личные границы и не вмешивается в финансовые и юридические вопросы. Прошлый опыт оставил глубокий след в его жизни и сформировал нынешние взгляды на личное счастье и семью.

Советы для тех, кто планирует семью

Продумывать финансовую стабильность перед рождением детей. Ставить эмоциональное здоровье и гармонию семьи выше сиюминутных желаний. Изучать юридические аспекты, чтобы защитить интересы детей и родителей. Обращать внимание на совместимость и энергетику партнёров, а не только на внешность. Поддерживать баланс между личной жизнью и профессиональной деятельностью.

А что если…

Если не учитывать эмоциональную совместимость, финансовую безопасность и личные границы, отношения могут быстро разрушиться. Опыт Шаляпина показывает, что лучше подойти к семейным вопросам осознанно и аккуратно.

