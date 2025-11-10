Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На вид — свежая, на вкус — смертельная: под кожей рыбы скрывается наследие химической эпохи
Когда автомобиль становится произведением искусства: Alfa Romeo и Maserati объединили прошлое и будущее в одном проекте
Организм предупреждает заранее: эти четыре сигнала говорят, что сахар уже вышел из-под контроля
Окрас кошки решает всё: одна принесёт деньги, другая — любовь, а третья — только головную боль
Земля ест то, что мы выбрасываем: листья спасают сад, если их использовать с умом
Вечный питомец с ограниченным сроком годности: как ошибки ухода крадут у неё десятки лет жизни
Екатеринбург делает шаг в прошлое: как уикенд в Полевском возвращает к истокам Урала без затрат
Этот рецепт превращает какао в магию: печенье, где хруст и нежность живут вместе
Рецепт больших продаж известен: американская сеть магазинов Target внедряет новые правила

Было бы любопытном посмотреть: почему Прохор Шаляпин не может увидеть своих родных детей

0:12
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин поделился мыслями о детях, личной жизни и идеальной партнёрше, а также рассказал, как ответственность и эмоции влияют на выбор семьи.

Певец Прохор Шаляпин и журналистка Ксения Собчак
Фото: ВК-аккаунт Прохора Шаляпина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Прохор Шаляпин и журналистка Ксения Собчак

Артист признался, что всегда мечтал о полноценной семье и хотел бы испытать радость отцовства. Однако он понимает, что дети — это не только счастье, но и большая ответственность.

"В целом, хочу детей, нескольких… Просто с возрастом мы начинаем понимать, что дети — это ответственность и должна быть финансовая безопасность прежде всего — я так считаю. Хочется все сделать максимально безопасно. Может, у меня что-то поменяется. Боюсь, что женщина начнёт манипулировать ребёнком, боюсь конфликтов. Это смысл жизни", — признался 41-летний артист в интервью Ксении Собчак.

Шаляпин порассуждал о важности финансовой стабильности и эмоциональной готовности к родительству. По его словам, дети дарят смысл жизни и дают ощущение, что после ухода остаётся продолжение в потомстве.

"Когда ты лежишь на смертном одре и понимаешь, что уходишь в неизведанное, то, конечно, проще, когда у тебя остается здесь трое детей", — добавил он.

Артист рассказал, что ранее был донором спермы, благодаря чему родились дети, хотя делиться подробностями ему было неудобно. Он отмечает, что этот опыт был спонтанным и не планировался, но он рад, что смог помочь другим.

"Мне было бы интересно посмотреть на ребёнка, но есть же закон — нельзя. Вдруг во мне что-то проснётся. Я же испорчу жизнь себе, этим людям, ребёнку. Если я вдруг кому-то помог, то хорошо", — объяснил Шаляпин.

Отношения и личная жизнь

На данный момент Прохор остаётся одиноким. Он не скрывает симпатии к астрологу и актрисе Олесе Иванченко, но понимает, что никаких перспектив у них нет, поскольку девушка не свободна. В интервью артист описал, каким он видит идеальную спутницу жизни.

"Она должна быть брюнеткой с серыми глазами, довольно простой. Но тут вопрос энергетики. Если будет спокойной — неинтересно. С истеричкой — тяжеловато. Желательно, чтобы была непубличная. Хорошо бы дизайнер, чтобы с фантазией, будет помогать мне с одеждой. Как показывает практика, стервы — честны и безопасны, нежели добрая и наивная, которая потом даст тебе мотыгой по голове", — поделился шоумен.

Шаляпин отмечает, что не ищет исключительно благородную и идеальную девушку. Для него важны честность, совместимость и энергетика.

Прошлые отношения

В жизни Прохора было несколько громких романов, включая брак с бизнес-леди из Канады и адвокатом Татьяной Дэвис. Четыре года назад она скончалась из-за последствий коронавируса.

"Татьяна увидела меня по телевизору и пригласила спеть на корпоративе в Монако. Я думал, еду к какой-то бабульке, — и тут увидел Таню. Она оказалась приятной, миниатюрной женщиной. У нас появилась привязанность. Мне очень нравилось её отношение ко мне. Нам было хорошо вместе, вот и всё. Потом Таня пригласила меня в Лос-Анджелес, мы там жили два дня, а потом поехали в круиз. Я подписал брачный контракт, что ни на что не претендую", — вспоминает артист.

Шаляпин отметил, что ценит искренние отношения, где партнёр уважает его личные границы и не вмешивается в финансовые и юридические вопросы. Прошлый опыт оставил глубокий след в его жизни и сформировал нынешние взгляды на личное счастье и семью.

Советы для тех, кто планирует семью

  1. Продумывать финансовую стабильность перед рождением детей.

  2. Ставить эмоциональное здоровье и гармонию семьи выше сиюминутных желаний.

  3. Изучать юридические аспекты, чтобы защитить интересы детей и родителей.

  4. Обращать внимание на совместимость и энергетику партнёров, а не только на внешность.

  5. Поддерживать баланс между личной жизнью и профессиональной деятельностью.

А что если…

Если не учитывать эмоциональную совместимость, финансовую безопасность и личные границы, отношения могут быстро разрушиться. Опыт Шаляпина показывает, что лучше подойти к семейным вопросам осознанно и аккуратно.

Плюсы и минусы подхода Шаляпина к семье

Как Прохор видит свою будущую семью?
Он хочет нескольких детей и гармоничных отношений, где есть финансовая и эмоциональная стабильность.

Почему Шаляпин опасается манипуляций?
Он боится, что женщина может использовать ребёнка для давления, что нарушит гармонию семьи.

Как артист относится к прошлым отношениям?
С теплотой и благодарностью за опыт, который помог сформировать взгляды на настоящую любовь и ответственность.

Мифы и правда

  1. Миф: мужчины не думают о семье заранее. Правда: Шаляпин тщательно оценивает финансовые и юридические вопросы.

  2. Миф: возраст — помеха для отцовства. Правда: осознанный подход важнее лет.

  3. Миф: романтичные мужчины всегда ищут только любовь. Правда: для Прохора важна совместимость и практичность.

Интересные факты

  1. Шаляпин был донором биологического материала трижды.

  2. Он осторожно относится к публичному обсуждению личной жизни.

  3. Артист предпочитает женщин с сильной энергетикой и творческими наклонностями.

Исторический контекст

Современные артисты часто балансируют между публичной карьерой и личной жизнью. Опыт Шаляпина демонстрирует, как осознанный подход к семье и детям может сочетаться с творческой карьерой, обеспечивая гармонию между личным счастьем и профессиональными достижениями.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Еда и рецепты
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг Любовь Степушова К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Земля ест то, что мы выбрасываем: листья спасают сад, если их использовать с умом
Вечный питомец с ограниченным сроком годности: как ошибки ухода крадут у неё десятки лет жизни
Екатеринбург делает шаг в прошлое: как уикенд в Полевском возвращает к истокам Урала без затрат
Было бы любопытном посмотреть: почему Прохор Шаляпин не может увидеть своих родных детей
Этот рецепт превращает какао в магию: печенье, где хруст и нежность живут вместе
Рецепт больших продаж известен: американская сеть магазинов Target внедряет новые правила
Вкус истории: ученые создали уникальную базу данных, которая помогает изучить рацион древних людей
Жизнь Эдиты Пьехи за городом: откровения близких развеяли главные страхи поклонников
Блестит и не ржавеет, но губит металл рядом: почему крепёж из нержавейки опасен для авто
Мозг шлет ложный сигнал — тело отвечает икотой: как обмануть организм и восстановить дыхание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.