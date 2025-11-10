Скандальное заявление Шаляпина о Цымбалюк-Романовской: фиктивный роман ради пиара

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Ксенией Собчак раскрыл подлинную природу своих отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Прохор Шаляпин

Шаляпин сообщил, что их роман с вдовой Армена Джигарханяна изначально был рекламным проектом. Идея создать медийную историю отношений возникла у них самих после случайной встречи в гримёрке во время съёмок.

"После этого мы сами предложили редакторам телеканала сделать программу о наших якобы имеющих место отношениях", — пояснил певец.

Он добавил, что относится к Цымбалюк-Романовской с симпатией и считает, что она заслужила право на часть наследства Джигарханяна после многолетнего ухода за ним.

Шаляпин был официально женат три раза. Его последняя супруга Татьяна-Клаудия Дэвис скончалась осенью 2021 года.