Скандальное заявление Шаляпина о Цымбалюк-Романовской: фиктивный роман ради пиара

Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Ксенией Собчак раскрыл подлинную природу своих отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Шаляпин сообщил, что их роман с вдовой Армена Джигарханяна изначально был рекламным проектом. Идея создать медийную историю отношений возникла у них самих после случайной встречи в гримёрке во время съёмок.

"После этого мы сами предложили редакторам телеканала сделать программу о наших якобы имеющих место отношениях", — пояснил певец.

Он добавил, что относится к Цымбалюк-Романовской с симпатией и считает, что она заслужила право на часть наследства Джигарханяна после многолетнего ухода за ним.

Шаляпин был официально женат три раза. Его последняя супруга Татьяна-Клаудия Дэвис скончалась осенью 2021 года.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
