Скандальное заявление Шаляпина о Цымбалюк-Романовской: фиктивный роман ради пиара

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Ксенией Собчак раскрыл подлинную природу своих отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Шаляпин сообщил, что их роман с вдовой Армена Джигарханяна изначально был рекламным проектом. Идея создать медийную историю отношений возникла у них самих после случайной встречи в гримёрке во время съёмок.
"После этого мы сами предложили редакторам телеканала сделать программу о наших якобы имеющих место отношениях", — пояснил певец.
Он добавил, что относится к Цымбалюк-Романовской с симпатией и считает, что она заслужила право на часть наследства Джигарханяна после многолетнего ухода за ним.
Шаляпин был официально женат три раза. Его последняя супруга Татьяна-Клаудия Дэвис скончалась осенью 2021 года.
