От Первого канала до СТС: почему Якубовичу пришлось идти к Эрнсту на серьёзный разговор

5:24
Шоу-бизнес

Телеведущий Леонид Якубович рассказал, как пришёл на новый проект СТС, чтобы передать опыт и навыки своим молодым коллегам.

Телеведущий Леонид Якубович
Фото: Инстаграм Леонида Якубовича by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Леонид Якубович

Ведущий "Поля чудес" с ноября 1991 года всегда был узнаваем на экране и ассоциировался исключительно с Первым каналом, поэтому его появление на другом вещателе вызвало удивление у зрителей. Сам телеведущий объяснил, что никогда не имел строгих ограничений по работе, но всегда уважал устные договорённости с руководством.

"Много-много лет назад, когда мы ещё только познакомились с Константином Львовичем (Эрнстом, генеральным директором Первого канала — Прим. Ред.), было принято решение, что что бы я ни делал в другом месте, я иду к нему и говорю о том, что я хочу пойти. И дело не в том, что я прошу разрешения, а дело в том, чтобы сохранить образ", — рассказал Якубович.

По его словам, целью было не получать разрешение, а сохранить свой узнаваемый образ, не уронив его ни на одном из проектов. Когда идея нового шоу на СТС только зарождалась, Якубович пришел к Эрнсту и обсудил своё участие. В итоге ведущий заручился поддержкой медиаменеджера. 

"Полтора года назад, когда только-только затеплилась эта история вообще прийти на СТС, я к нему пришел, конечно, и сказал, что есть такая история. Он кивнул головой. Правда, он спросил, что я там буду делать", — отметил телеведущий.

Передача опыта молодым

Леонид Аркадьевич подчеркнул, что не намерен долго оставаться ведущим нового проекта. Он планирует постепенно вводить молодых коллег, передавая им опыт и навыки.

"Я буду брать программы, некоторое время вести их сам, а потом брать соведущего, молодого парня какого-нибудь, симпатичного, одаренного. Я его научу, как это делается, и уйду. Потом возьму следующую программу. И так потихонечку, поэтапно будем вводить талантливых ребят, которые смогут потом в будущем держать программы", — поделился Якубович.

Режиссёр Фёдор Бондарчук отметил, что такой подход напоминает работу журналиста Влада Листьева, который запускал проекты и передавал их новым ведущим.

"Такая немножко реинкарнация Влада Листьева, который запускал и отдавал", — сказал Бондарчук.

"Абсолютно", — согласился Якубович.

Новая программа "Усатые факты"

Якубович рассказал, что идея нового шоу принадлежит ему и является уникальной. В "Усатых фактах" две команды соревнуются в том, чтобы отличать правду от вымысла. Игра проходит в три раунда, после каждого из них выбывает команда с меньшим количеством баллов. Финальный раунд определяется числами, а базовый приз увеличивается с помощью специального куба с коэффициентами, которые могут умножить выигрыш в 5, 10, 50 или даже 100 раз.

"На мой взгляд, "Усатые факты" позволяют участникам и зрителям в легкой и веселой форме узнавать множество любопытных вещей о мире, в котором мы живем. Сегодня в интернете так много информации, что порой сложно отличить правду от лжи", — отметил Якубович.

Участники и атмосфера

В первом выпуске шоу приняли участие шоумен Тимур Родригез с возлюбленной Катей Кабак, блогером Кариной Кросс и другими. Вопросы оказались нестандартными и интригующими, что придало состязанию динамику и азарт.

Особое внимание привлекли Тимур и Катя, пришедшие в одинаковых нарядах.

"Мы просто нырнули в гардероб. И в чём вынырнули — в том и пошли. Наряжались за десять минут до выхода, нас уже ждала машина, мы даже не знали, в чём будем", — рассказали влюбленные.

Телеведущий отметил, что главное — это совместная работа команд и умение поднимать интерес зрителя к знаниям через увлекательную игру.

Советы шаг за шагом для начинающих ведущих

  1. Развивайте собственный узнаваемый стиль, чтобы сохранять образ.

  2. Поддерживайте связь с наставниками или руководством для согласования новых проектов.

  3. Учите молодых коллег на практике и постепенно передавайте опыт.

  4. Используйте игровые механики, которые вовлекают зрителя и делают шоу динамичным.

  5. Следите за балансом между развлекательной и образовательной частью программы.

FAQ

Какой основной принцип шоу?
Команды определяют правду и вымысел, проходя три раунда с постепенным выбыванием участников.

Можно ли увеличить выигрыш?
Да, финальный куб с коэффициентами может увеличить базовый приз до 100 раз.

Кто участвует в шоу?
Приглашаются знаменитости, блогеры и талантливые молодые люди, готовые к интеллектуальному состязанию.

Исторический контекст

Смена ведущих и передача опыта новым поколениям — традиция отечественного телевидения. Влад Листьев в свое время создавал проекты и обучал молодых ведущих, закладывая основу для долгосрочного развития программ. Якубович продолжает эту практику, внедряя новые форматы и сохраняя преемственность телеведущих. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
