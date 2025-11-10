Проблемы с сердцем у Марата Башарова: как актёр обманул врачей

Актёр Марат Башаров раскрыл детали своего заболевания, которое привело к дорожному инциденту. Во время управления автомобилем у 51-летнего артиста случился обморок, результатом которого стало несерьёзное ДТП.

Фото: Совет министров Республики Крым by Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Марат Башаров и Жанна Эппле

После происшествия Башаров прошёл комплексное медицинское обследование. В течение суток он носил специальное устройство — холтер, фиксирующее сердечную активность при различной физической нагрузке.

Во время расшифровки этих записей врач удивился. Актёр указал, что в определённое время рубил дрова, хотя на самом деле там зафиксирован момент, когда он занимался сексом. Об этом Башаров рассказал в ток-шоу "Звёзды сошлись".

В ходе дальнейшего обследования врачи диагностировали у актёра расширение верхней части аорты. Специалисты связали эту особенность с его увлечением хоккеем, отметив, что подобное состояние обычно не поддаётся лечению.