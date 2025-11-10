Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невыносимая боль: почему экстасенс Влад Кадони заявил о завершении карьеры на ТВ
Платон идёт в регионы: новый удар по кошельку водителей или благо для дорог
Шокирующие кадры на ТВ: как Ленин стал жертвой нового фальшивого искусства
5 ошибок, которые превращают ваш завтрак в сахарную бомбу: как избежать провала и начать день правильно
Мышцы растут не из-за тестостерона: наука поставила точку в споре, который длился десятилетиями
Химия отступает: волосы становятся прямыми сами — новый метод меняет всё
Ким Кардашьян открывает секреты упорства: как провал на экзамене стал её сильнейшим мотиватором
Анна Азарова прервала молчание: вся правда о слухах про развод после 25 лет брака
Мозг ржавеет быстрее, чем суставы: связка, которая укрепляет нейроны лучше любых таблеток для памяти

Проблемы с сердцем у Марата Башарова: как актёр обманул врачей

1:02
Шоу-бизнес

Актёр Марат Башаров раскрыл детали своего заболевания, которое привело к дорожному инциденту. Во время управления автомобилем у 51-летнего артиста случился обморок, результатом которого стало несерьёзное ДТП.

Марат Башаров и Жанна Эппле
Фото: Совет министров Республики Крым by Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Марат Башаров и Жанна Эппле

После происшествия Башаров прошёл комплексное медицинское обследование. В течение суток он носил специальное устройство — холтер, фиксирующее сердечную активность при различной физической нагрузке.

Во время расшифровки этих записей врач удивился. Актёр указал, что в определённое время рубил дрова, хотя на самом деле там зафиксирован момент, когда он занимался сексом. Об этом Башаров рассказал в ток-шоу "Звёзды сошлись".

В ходе дальнейшего обследования врачи диагностировали у актёра расширение верхней части аорты. Специалисты связали эту особенность с его увлечением хоккеем, отметив, что подобное состояние обычно не поддаётся лечению.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Наука и техника
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
С дачи уезжают люди, а вещи остаются: пять предметов, которые тащат в город чужую беду
Недвижимость
С дачи уезжают люди, а вещи остаются: пять предметов, которые тащат в город чужую беду
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Как часто нужно мыть миски у кошки? Простой шаг, который спасёт здоровье всей семьи
Молниезащита для будущих самолетов: инженеры нашли решение для нетрадиционных конструкций
Не дайте вирусам шанса: как прогулка на свежем воздухе влияет на иммунитет
Ваш диван играет роль когтеточки? Скрываем следы и возвращаем ему первозданный вид за пару шагов
Счастливое пополнение: Роза Сябитова поделилась кадрами с выписки внука из роддома
Сибирский Клондайк: кому готовы платить 116 тысяч за частичную занятость
Время сабель прошло, но дух остался: казачья эстетика возвращается через спорт и медиа
ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии
Реальные побочные эффекты от сна с кошкой: почему шансы на инфаркт падают на 40%
Запах, который выбирает вас: аромат раскрывает характер точнее любого психолога
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.