Намечается суд с менеджером: почему бывшая жена Паши Техника с сыном осталась без денег

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая рассказала, что её сын не получает рояли с песен музыканта, из-за чего семья находится в трудном финансовом положении.

Фото: ВК-аккаунт Паши Техника by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рэпер Паша Техник

Карицкая утверждает, что её сын не получает положенные выплаты с песен артиста, а все деньги остаются под контролем бывшего менеджера музыканта Марка Ярового. По словам женщины, именно он распоряжается деньгами и не спешит делиться с семьей умершего исполнителя.

"Последние роялти Марк привез матери Паши. Со мной он встречаться не намерен, он считает, что мой сын не заслуживает роялти", — пожаловалась Ева.

Экс-супруга рэпера пояснила, что часть доходов должна принадлежать её сыну, так как он вступил в наследство, а она является его опекуном. Однако деньги были переданы матери без каких-либо документов, и семья не знает, сколько средств накопилось за последний квартал. Ева уже направила официальный запрос на получение отчётности за последние три года, включая переводы по роялти. Она подчеркнула, что до смерти Паши менеджер не предоставлял отчётов, а рэпер сам не запрашивал документы, находясь в состоянии, которое не позволяло контролировать финансовые вопросы.

"Предстоят суды — затяжные скорее всего. Человек просто не хочет по-нормальному решить вопрос", — добавила Карицкая.

По словам Евы, за полгода до смерти артиста Яровой начал присваивать себе 30% дохода с роялти, а теперь отказывается решать ситуацию мирным путем. Из-за конфликта треки Паши временно исчезли со стриминговых платформ, что полностью лишило семью возможности получать доход. На данный момент сын Евы получает только минимальную социальную выплату по потере кормильца — 17 тысяч рублей.

Финансовые трудности и попытки заработка

Ева Карицкая рассказала, что сама оказалась в непростой финансовой ситуации. Социальные сети, которые раньше могли стать источником дохода, пока не приносят ей прибыли.

"У меня не монетизировано ничего. С социальных сетей я вообще ничего не получаю. За несколько лет — ни одной рекламы, практически ноль", — призналась женщина.

Карицкая отмечает, что действия менеджера осложняют и налоговые вопросы.

Юридические и моральные аспекты

Женщина настаивает, что Марк Яровой не имеет ни морального, ни юридического права распоряжаться роялти Паши. По её словам, нормальный человек сразу бы передал доступ к личному кабинету и вышел из договора, но Яровой продолжает контролировать выплаты и ставит семью перед фактом.

"Нормальный человек сразу бы отдал личный кабинет и вышел бы из договора. Но он сидит как мышь и молчит, ставит нас перед фактом", — отмечает Ева.

В соцсетях Карицкую нередко обвиняют в меркантильности, однако она уверена, что борется за законное право своего сына на наследство.

