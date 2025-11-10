Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кибератака или квантовая угроза: названы причины, по которым Рунет могут временно отключить
Когда брутальность натянута: как распознать мужское лицо после пластики
Кошачья улыбка оказалась большим заблуждением: вот что она означает на самом деле
Вложили душу в тюнинг — потеряли покупателей: как не стать жертвой собственного вкуса
Проект пережил царей, холодную войну и санкции: почему тоннель под Беринговым проливом жив
Бесплатный транспорт для детей разделил мнения: Милонов за контроль, а не за свободу
Хруст и сочность — в каждой порции: рецепт, который возвращает вкус настоящей домашней кухни
ЦБ держит интригу: быть или не быть снижению ключевой ставки
Аптечная иллюзия: таблетки вредят больше вируса — сезонная ловушка, в которую попадают миллионы

После смерти Юрия Николаева его вдову может подстерегать серьёзная опасность: это только начало пути

3:14
Шоу-бизнес

После утраты близкого человека люди переживают состояние, которое специалисты называют реакцией горя. Если этот процесс затягивается, он может перерасти в депрессию. Об этом в рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук и телеведущий Михаил Хорс, комментируя эмоциональное состояние вдовы телеведущего Юрия Николаева.

Юрий Николаев
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Николаев

"Горе нужно прожить, а не прятать"

По словам эксперта, горе — естественная реакция на потерю, но важно понимать, где проходит грань между нормальной скорбью и опасным психическим состоянием — клинической депрессией.

"Важно понимать, что если человек находится в состоянии горя больше трёх месяцев и ему не становится легче, значит, у него клиническая депрессия, ему нужна помощь специалиста, в том числе медикаментозная", — передаёт слова Михаила Хорса сайт aif.ru.

Он подчеркнул, что отсутствие внешних проявлений боли — тревожный сигнал. Многие стараются не показывать чувства, следуя популярным советам "держаться" и "быть сильным", но это может привести к внутреннему напряжению.

"Если человек столкнулся со смертью близкого, он иногда может скрывать горе. Здесь тоже нужна помощь — горе нужно проявить, можно помочь такому человеку, если это ваш родственник или близкий, и вместе поплакать", — добавил Хорс.

Почему сдержанные эмоции опасны

Психолог отметил, что современное общество часто воспринимает страдание как слабость. Люди стараются подавлять эмоции, не позволять себе плакать и чувствовать боль, однако это только усиливает внутренний конфликт.

"Зажатое горе может ударить по здоровью. Люди начинают подавлять переживания, а потом ещё и злятся на себя, что на самом деле горюют, а это приводит к двухуровневым переживаниям", — подчеркнул специалист.

Хорс напомнил, что проявление чувств — не признак слабости, а важный шаг к восстановлению. Без этого организм не может завершить естественный процесс эмоционального реагирования на утрату.

Эксперт подчеркнул, что скорбь — продолжение любви, а не её противоположность. Люди страдают, потому что им небезразличен ушедший человек, и это делает боль не патологией, а свидетельством глубокой связи. Важно лишь позволить себе прожить её до конца.

Случай вдовы Юрия Николаева

Психолог прокомментировал переживания Элеоноры Николаевой после смерти Юрия Николаева. По информации СМИ, на церемонии прощания вдова с трудом смогла произнести несколько слов, настолько она была безутешна.

По словам Хорса, подобное состояние типично для стадии шока, когда психика пытается осознать произошедшее. Это время, когда близкие особенно нуждаются в поддержке — как эмоциональной, так и профессиональной.

Телеведущий Юрий Николаев ушёл из жизни на 77-м году жизни после рецидива онкологического заболевания. Первые признаки болезни у него появились ещё в 2007 году.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Семейные узы Очень странных дел: кто стал крёстным отцом дочери Милли Бобби Браун
Пополнение в семье Гай Германики: 17-летняя Октавия родила дочь – реакция режиссёра
Минимализм без скуки: дуэты, в которых чёрные брюки выглядят как с подиума
Капризы погоды больше не страшны: Россия делает ставку на новые сорта с уникальными свойствами
Не навоз и не компост: осенний трюк с картоном удивит даже бывалых дачников
Чёрная машина как пылесборник на колёсах: почему идеальный вид начинается не с мойки
Этот салат заставит всех спрашивать у вас рецепт: секретный состав, который покоряет с первого укуса
Красивый, но коварный: ковёр, который выглядит идеально, но скрывает тысячи аллергенов
Орбита стала минным полем: чем обернулось столкновение китайского корабля с космическим мусором
Питомцы делают нас людьми: как ежедневная ответственность за собаку вытесняет эгоизм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.