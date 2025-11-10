После смерти Юрия Николаева его вдову может подстерегать серьёзная опасность: это только начало пути

После утраты близкого человека люди переживают состояние, которое специалисты называют реакцией горя. Если этот процесс затягивается, он может перерасти в депрессию. Об этом в рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук и телеведущий Михаил Хорс, комментируя эмоциональное состояние вдовы телеведущего Юрия Николаева.
По словам эксперта, горе — естественная реакция на потерю, но важно понимать, где проходит грань между нормальной скорбью и опасным психическим состоянием — клинической депрессией.
"Важно понимать, что если человек находится в состоянии горя больше трёх месяцев и ему не становится легче, значит, у него клиническая депрессия, ему нужна помощь специалиста, в том числе медикаментозная", — передаёт слова Михаила Хорса сайт aif.ru.
Он подчеркнул, что отсутствие внешних проявлений боли — тревожный сигнал. Многие стараются не показывать чувства, следуя популярным советам "держаться" и "быть сильным", но это может привести к внутреннему напряжению.
"Если человек столкнулся со смертью близкого, он иногда может скрывать горе. Здесь тоже нужна помощь — горе нужно проявить, можно помочь такому человеку, если это ваш родственник или близкий, и вместе поплакать", — добавил Хорс.
Психолог отметил, что современное общество часто воспринимает страдание как слабость. Люди стараются подавлять эмоции, не позволять себе плакать и чувствовать боль, однако это только усиливает внутренний конфликт.
"Зажатое горе может ударить по здоровью. Люди начинают подавлять переживания, а потом ещё и злятся на себя, что на самом деле горюют, а это приводит к двухуровневым переживаниям", — подчеркнул специалист.
Хорс напомнил, что проявление чувств — не признак слабости, а важный шаг к восстановлению. Без этого организм не может завершить естественный процесс эмоционального реагирования на утрату.
Эксперт подчеркнул, что скорбь — продолжение любви, а не её противоположность. Люди страдают, потому что им небезразличен ушедший человек, и это делает боль не патологией, а свидетельством глубокой связи. Важно лишь позволить себе прожить её до конца.
Психолог прокомментировал переживания Элеоноры Николаевой после смерти Юрия Николаева. По информации СМИ, на церемонии прощания вдова с трудом смогла произнести несколько слов, настолько она была безутешна.
По словам Хорса, подобное состояние типично для стадии шока, когда психика пытается осознать произошедшее. Это время, когда близкие особенно нуждаются в поддержке — как эмоциональной, так и профессиональной.
Телеведущий Юрий Николаев ушёл из жизни на 77-м году жизни после рецидива онкологического заболевания. Первые признаки болезни у него появились ещё в 2007 году.
