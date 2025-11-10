После смерти Юрия Николаева его вдову может подстерегать серьёзная опасность: это только начало пути

После утраты близкого человека люди переживают состояние, которое специалисты называют реакцией горя. Если этот процесс затягивается, он может перерасти в депрессию. Об этом в рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук и телеведущий Михаил Хорс, комментируя эмоциональное состояние вдовы телеведущего Юрия Николаева.

"Горе нужно прожить, а не прятать"

По словам эксперта, горе — естественная реакция на потерю, но важно понимать, где проходит грань между нормальной скорбью и опасным психическим состоянием — клинической депрессией.

"Важно понимать, что если человек находится в состоянии горя больше трёх месяцев и ему не становится легче, значит, у него клиническая депрессия, ему нужна помощь специалиста, в том числе медикаментозная", — передаёт слова Михаила Хорса сайт aif.ru.

Он подчеркнул, что отсутствие внешних проявлений боли — тревожный сигнал. Многие стараются не показывать чувства, следуя популярным советам "держаться" и "быть сильным", но это может привести к внутреннему напряжению.

"Если человек столкнулся со смертью близкого, он иногда может скрывать горе. Здесь тоже нужна помощь — горе нужно проявить, можно помочь такому человеку, если это ваш родственник или близкий, и вместе поплакать", — добавил Хорс.

Почему сдержанные эмоции опасны

Психолог отметил, что современное общество часто воспринимает страдание как слабость. Люди стараются подавлять эмоции, не позволять себе плакать и чувствовать боль, однако это только усиливает внутренний конфликт.

"Зажатое горе может ударить по здоровью. Люди начинают подавлять переживания, а потом ещё и злятся на себя, что на самом деле горюют, а это приводит к двухуровневым переживаниям", — подчеркнул специалист.

Хорс напомнил, что проявление чувств — не признак слабости, а важный шаг к восстановлению. Без этого организм не может завершить естественный процесс эмоционального реагирования на утрату.

Эксперт подчеркнул, что скорбь — продолжение любви, а не её противоположность. Люди страдают, потому что им небезразличен ушедший человек, и это делает боль не патологией, а свидетельством глубокой связи. Важно лишь позволить себе прожить её до конца.

Случай вдовы Юрия Николаева

Психолог прокомментировал переживания Элеоноры Николаевой после смерти Юрия Николаева. По информации СМИ, на церемонии прощания вдова с трудом смогла произнести несколько слов, настолько она была безутешна.

По словам Хорса, подобное состояние типично для стадии шока, когда психика пытается осознать произошедшее. Это время, когда близкие особенно нуждаются в поддержке — как эмоциональной, так и профессиональной.

Телеведущий Юрий Николаев ушёл из жизни на 77-м году жизни после рецидива онкологического заболевания. Первые признаки болезни у него появились ещё в 2007 году.