Уголовное дело возбуждено: Ларисе Долиной угрожают расправой из-за квартиры

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту угроз в адрес народной артистки Ларисы Долиной и её представителя. Инцидент произошёл в сентябре 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лариса Долина

Как сообщает Telegram-канал SHOT, неизвестные лица потребовали от певицы отозвать заявление о мошенничестве с её московской квартирой. В случае отказа злоумышленники угрожали физической расправой и организацией взрыва автомобиля артистки.

"Преступники выдвинули ультиматум: в случае отказа от отзыва заявления о мошенничестве с квартирой они угрожали артистке физической расправой", — отмечается в сообщении канала со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Конфликт связан с судебным разбирательством о законности продажи недвижимости Долиной. Певица была уверена, что все операции с квартирой проводились при участии сотрудников правоохранительных органов и считала их легальными.