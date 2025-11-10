Возраст даёт о себе знать: Лазарев не удержался от шутки в адрес Кудрявцевой на шоу Аватар

В новом сезоне музыкального шоу "Аватар" на НТВ зрителей ждала не только яркая премьера, но и остроумные перепалки между членами жюри. Сергей Лазарев не удержался от шутки в адрес своей бывшей возлюбленной Леры Кудрявцевой, с которой его когда-то связывали отношения.

Как всё произошло

В четвёртом сезоне "Аватара" участники выходят на сцену в цифровых образах героев мифов и сказаний. В одном из эпизодов внимание Кудрявцевой привлёк харизматичный Финист — Ясный Сокол, исполнивший хит Клавы Коки "Покинула чат". Телеведущая призналась, что очарована артистом, и в шутку заявила, что готова "помочь ему дойти до финала".

"Знаете, на кого он похож? На Прохора Шаляпина. Мимика!" — сказала Лера Кудрявцева.

Эта реплика тут же спровоцировала остроумный ответ Лазарева. Певец, вспомнив скандальную славу Шаляпина, не смог удержаться от подкола.

"Лерку потянуло на Прохора — это уже всё, это уже возраст!" — пошутил Сергей Лазарев.

Шутка вызвала смех в студии. Тимур Батрутдинов, тоже находившийся в жюри, добавил в тон Лазареву.

"Главное, чтобы Прохора не потянуло на Леру", — сказал он.

Отношения бывших

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева были парой с 2008 по 2012 год. Их роман активно обсуждался в СМИ, но после расставания артисты сумели сохранить тёплые отношения. Они по сей день дружат, участвуют в общих проектах и нередко появляются вместе на светских мероприятиях.

Лазарев не раз говорил, что Кудрявцева для него — человек, которому он доверяет, а Лера, в свою очередь, называет Сергея "родной душой". Тем не менее их дружеское подшучивание стало уже фирменным элементом совместных появлений на телевидении.

Юмор без обид

Несмотря на остроту реплики, зрители восприняли слова Лазарева с улыбкой. Сам певец сделал это в своей привычной ироничной манере, без злобы или грубости. Кудрявцева, по наблюдениям публики, не обиделась — она лишь посмеялась и перевела тему.

Для зрителей эта сцена стала одним из самых ярких моментов премьеры, напомнив, что "Аватар" — не только про музыку и технологии, но и про живое общение.

Контекст

Шоу "Аватар" — один из самых масштабных проектов НТВ. Участники выступают в образах, созданных с помощью CGI-технологий, а жюри должно угадать, кто скрывается за аватаром. В новом сезоне в состав судей вошли Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева, Тимур Батрутдинов и другие звёзды.

Зрители отмечают, что Лазарев и Кудрявцева стали настоящим украшением программы — их взаимодействие наполняет шоу лёгкостью и живым юмором.

Почему публика это любит

Ирония между бывшими возлюбленными давно перестала восприниматься как конфликт. Наоборот, зрители ценят их искренность и дружескую химию. Ведь не так часто можно увидеть, как экс-пара спустя годы свободно шутит друг над другом на глазах у миллионов.

Так, Лазарев вновь подтвердил репутацию артиста с отличным чувством юмора, а Кудрявцева — способность держать удар с улыбкой.