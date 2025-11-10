Возраст даёт о себе знать: Лазарев не удержался от шутки в адрес Кудрявцевой на шоу Аватар

В новом сезоне музыкального шоу "Аватар" на НТВ зрителей ждала не только яркая премьера, но и остроумные перепалки между членами жюри. Сергей Лазарев не удержался от шутки в адрес своей бывшей возлюбленной Леры Кудрявцевой, с которой его когда-то связывали отношения.
В четвёртом сезоне "Аватара" участники выходят на сцену в цифровых образах героев мифов и сказаний. В одном из эпизодов внимание Кудрявцевой привлёк харизматичный Финист — Ясный Сокол, исполнивший хит Клавы Коки "Покинула чат". Телеведущая призналась, что очарована артистом, и в шутку заявила, что готова "помочь ему дойти до финала".
"Знаете, на кого он похож? На Прохора Шаляпина. Мимика!" — сказала Лера Кудрявцева.
Эта реплика тут же спровоцировала остроумный ответ Лазарева. Певец, вспомнив скандальную славу Шаляпина, не смог удержаться от подкола.
"Лерку потянуло на Прохора — это уже всё, это уже возраст!" — пошутил Сергей Лазарев.
Шутка вызвала смех в студии. Тимур Батрутдинов, тоже находившийся в жюри, добавил в тон Лазареву.
"Главное, чтобы Прохора не потянуло на Леру", — сказал он.
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева были парой с 2008 по 2012 год. Их роман активно обсуждался в СМИ, но после расставания артисты сумели сохранить тёплые отношения. Они по сей день дружат, участвуют в общих проектах и нередко появляются вместе на светских мероприятиях.
Лазарев не раз говорил, что Кудрявцева для него — человек, которому он доверяет, а Лера, в свою очередь, называет Сергея "родной душой". Тем не менее их дружеское подшучивание стало уже фирменным элементом совместных появлений на телевидении.
Несмотря на остроту реплики, зрители восприняли слова Лазарева с улыбкой. Сам певец сделал это в своей привычной ироничной манере, без злобы или грубости. Кудрявцева, по наблюдениям публики, не обиделась — она лишь посмеялась и перевела тему.
Для зрителей эта сцена стала одним из самых ярких моментов премьеры, напомнив, что "Аватар" — не только про музыку и технологии, но и про живое общение.
Шоу "Аватар" — один из самых масштабных проектов НТВ. Участники выступают в образах, созданных с помощью CGI-технологий, а жюри должно угадать, кто скрывается за аватаром. В новом сезоне в состав судей вошли Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева, Тимур Батрутдинов и другие звёзды.
Зрители отмечают, что Лазарев и Кудрявцева стали настоящим украшением программы — их взаимодействие наполняет шоу лёгкостью и живым юмором.
Ирония между бывшими возлюбленными давно перестала восприниматься как конфликт. Наоборот, зрители ценят их искренность и дружескую химию. Ведь не так часто можно увидеть, как экс-пара спустя годы свободно шутит друг над другом на глазах у миллионов.
Так, Лазарев вновь подтвердил репутацию артиста с отличным чувством юмора, а Кудрявцева — способность держать удар с улыбкой.
Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.