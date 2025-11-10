Жизнь Эдиты Пьехи за городом: откровения близких развеяли главные страхи поклонников

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

88-летняя Эдита Пьеха продолжает проживать в своём загородном доме под Санкт-Петербургом, ведя уединённый образ жизни после завершения концертной деятельности. Несмотря на многочисленные слухи о проблемах со здоровьем, дочь певицы поделилась обнадёживающими новостями.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эдита Станиславовна Пьеха

Илона Броневицкая в программе "Звёзды сошлись" сообщила, что виделась с матерью два дня назад. По её словам, Пьеха сохраняет социальную активность и хорошее настроение.

"У Эдиты здоровье соразмерно её возрасту. Она ходит, поддерживает беседу, живёт у себя дома в лесу. Она в последнее время меня радует, шутит, ведь у неё чувство юмора хорошее", — отметила Броневицкая.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможных проблемах с памятью и опорно-двигательным аппаратом у артистки. Однако близкие подчёркивают, что Пьеха окружена круглосуточной заботой сиделки и регулярно наблюдается врачами, что позволяет поддерживать её состояние стабильным.