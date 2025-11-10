Шаляпин раскрыл тайны шоу-бизнеса: что артисты готовы продать за деньги

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Ксенией Собчак для её YouTube-шоу высказал критическое мнение о российском шоу-бизнесе. Артист заявил, что в этой среде всё подчинено финансовой выгоде и многие готовы на радикальные шаги ради денег.
Шаляпин привёл конкретные примеры, раскрыв размеры предлагавшихся ему гонораров. За участие в программах Андрея Малахова, посвящённых его личной жизни, ему предлагали от 50 до 100 тысяч рублей за эфир.
"Если брать наш шоу-бизнес, то у нас сплошной эскорт. Вопрос цены. Все продаются", — заявил Шаляпин в интервью.
При этом певец подчеркнул, что не осуждает коллег, признавая право каждого самостоятельно определять границы допустимого.
Артист также сообщил, что отказался от предложения в 10 тысяч евро, не уточнив его характера. По его словам, он не пропагандирует определённую модель поведения, а лишь констатирует существующее положение дел в индустрии развлечений.
Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.