Шаляпин раскрыл тайны шоу-бизнеса: что артисты готовы продать за деньги

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Ксенией Собчак для её YouTube-шоу высказал критическое мнение о российском шоу-бизнесе. Артист заявил, что в этой среде всё подчинено финансовой выгоде и многие готовы на радикальные шаги ради денег.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Шаляпин привёл конкретные примеры, раскрыв размеры предлагавшихся ему гонораров. За участие в программах Андрея Малахова, посвящённых его личной жизни, ему предлагали от 50 до 100 тысяч рублей за эфир.

"Если брать наш шоу-бизнес, то у нас сплошной эскорт. Вопрос цены. Все продаются", — заявил Шаляпин в интервью.

При этом певец подчеркнул, что не осуждает коллег, признавая право каждого самостоятельно определять границы допустимого.

Артист также сообщил, что отказался от предложения в 10 тысяч евро, не уточнив его характера. По его словам, он не пропагандирует определённую модель поведения, а лишь констатирует существующее положение дел в индустрии развлечений.