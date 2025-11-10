Клоунесса и предатель: что Бородин ответил на попытки Собчак и Дудя* получить интервью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о постоянных звонках со стороны журналистов Ксении Собчак и Юрия Дудя*. Оба пытаются договориться об интервью, однако получили категорический отказ.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бородин охарактеризовал обратившихся к нему как "клоунессу" и "предателя России". Он подчеркнул, что не намерен вступать с ними в диалог даже за денежное вознаграждение.

"Мне названивает клоунесса Собчак, просит взять у меня интервью. И еще один предатель России Дудь. Отвечаю вам, клоуны. Клоунам я никакие интервью не даю ни за деньги, ни просто так", — заявил Бородин в своём Telegram-канале.

Ранее Бородин уже критиковал Собчак из-за попыток получить вид на жительство в Испании и называл её "хамелеоном".

* Юрий Дудь признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
