Клоунесса и предатель: что Бородин ответил на попытки Собчак и Дудя* получить интервью

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о постоянных звонках со стороны журналистов Ксении Собчак и Юрия Дудя*. Оба пытаются договориться об интервью, однако получили категорический отказ.
Бородин охарактеризовал обратившихся к нему как "клоунессу" и "предателя России". Он подчеркнул, что не намерен вступать с ними в диалог даже за денежное вознаграждение.
"Мне названивает клоунесса Собчак, просит взять у меня интервью. И еще один предатель России Дудь. Отвечаю вам, клоуны. Клоунам я никакие интервью не даю ни за деньги, ни просто так", — заявил Бородин в своём Telegram-канале.
Ранее Бородин уже критиковал Собчак из-за попыток получить вид на жительство в Испании и называл её "хамелеоном".
* Юрий Дудь признан в России иностранным агентом по решению Минюста
