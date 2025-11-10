Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Регулировка фар больше не испытание: как простой трюк, который экономит нервы и часы работы
Ягодицы становятся круглыми без приседаний: упражнение, которое работает даже лёжа дома
Загадочная комета 3I/ATLAS посылает сигналы: что скрывает космос?
Серебро в волосах — тренд, а не приговор: как ухаживать за сединой и выглядеть эффектно
Кожистый страж океанов: 900-килограммовый гигант держит в равновесии жизнь под водой
Лучшие способы уборки снега на участке: забудьте о лопате с этими эффективными методами
Работа не волк, но возвращаться всё равно страшно: как пережить первые дни после отпуска
Новый год по-взрослому: гранатовый браслет с беконом покоряет даже тех, кто не любит майонез
Технологический сбор грядёт: платить придётся даже тем, кто ничего не производит

Недоступно многим: что Прохор Шаляпин сказал о гонимой Алле Пугачёвой

4:13
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин поделился своим мнением о певице Алле Пугачёвой и рассказал, как относится к политическим событиям, сохраняя уважение к культуре и коллегам.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Выпускник "Фабрики звёзд" в интервью журналистке Ксении Собчак  подчеркнул, что Пугачёва занимает уникальное место в истории российской сцены. Он признаёт её вклад в развитие музыки и считает, что достигнутый ею уровень успеха заслуживает уважения. Шаляпин отметил, что мнение о певице может быть неоднозначным, но это не повод для публичных нападок.

"Не считаю себя вправе публично критиковать Аллу Пугачёву, она достигла того, чего недоступно многим", — отметил шоумен.

Он также уточнил, что не стремится обсуждать личные или политические взгляды артистки, считая, что такие темы требуют деликатности и уважения. По мнению Шаляпина, публичная критика в отношении таких известных личностей часто неуместна, ведь их достижения формировали культурное наследие страны.

Ранее Алла Пугачёва отреагировала на новость о смерти телеведущего Юрия Николаева.

Позиция по политическим событиям

Шаляпин не скрывает своей гражданской позиции. В начале специальной военной операции он выразил поддержку президенту России, подчёркивая, что это личное решение, а не политическое заявление. Артист считает важным оставаться верным своей стране и поддерживать её в трудные периоды.

"Я не политик, но считаю важным поддерживать страну в сложные времена", — цитирует слова артиста Петербург2.

Он уточнил, что для него глобальные изменения — это процесс, который затрагивает не только Россию, но и весь мир. Артист предпочитает сосредотачиваться на творчестве и работе.

Творчество и личная философия

По словам Шаляпина, его главная цель — сохранить достоинство и уважение к себе и окружающим, независимо от разногласий. Он считает, что публичные личности должны демонстрировать пример честности и профессионализма.

"Главное — оставаться честным перед собой и не осуждать других публично", — подчеркнул шоумен.

Артист отметил, что уважение к культурным и творческим достижениям других людей является частью его жизненной философии. По его мнению, личные взгляды на политику не должны мешать признанию заслуг в искусстве и культуре.

Советы шаг за шагом: как сохранять уважение в публичной сфере

  1. Сосредотачивайтесь на собственном профессиональном развитии, а не на критике коллег.

  2. Признавайте достижения других, даже если ваши взгляды не совпадают.

  3. Разделяйте личные и публичные позиции — это помогает оставаться честным с собой.

  4. Поддерживайте страну и общество, но делайте это осознанно и без фанатизма.

  5. Сохраняйте спокойствие и достоинство в любых обсуждениях.

А что если…

Если каждый артист будет публично высказывать своё мнение о политике или других коллегах без деликатности, культурная среда может превратиться в поле сплетен и конфликтов. Шаляпин считает, что сохранение личной позиции возможно без лишнего шума и критики.

FAQ

Как артисту оставаться честным перед собой в публичной сфере?
Сосредоточьтесь на работе, признавайте заслуги других и не позволяйте эмоциям управлять публичными заявлениями.

Можно ли критиковать знаменитостей за личные взгляды?
Лучше сохранять уважение и отделять личное мнение от признания профессиональных достижений.

Как сохранить баланс между гражданской позицией и творчеством?
Выражайте свою позицию спокойно, избегайте публичной агрессии и сосредотачивайтесь на развитии искусства.

Исторический контекст

В отечественной культуре фигура Пугачёвой всегда была символом музыкального успеха. Даже артисты с собственными достижениями, такими как Шаляпин, отмечают её уникальность и влияние на развитие российской сцены.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Наука и техника
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Наука и техника
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Красота и стиль
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Красноармейский котёл станет началом конца для ВСУ Любовь Степушова К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Кожистый страж океанов: 900-килограммовый гигант держит в равновесии жизнь под водой
Лучшие способы уборки снега на участке: забудьте о лопате с этими эффективными методами
Работа не волк, но возвращаться всё равно страшно: как пережить первые дни после отпуска
Новый год по-взрослому: гранатовый браслет с беконом покоряет даже тех, кто не любит майонез
Недоступно многим: что Прохор Шаляпин сказал о гонимой Алле Пугачёвой
Технологический сбор грядёт: платить придётся даже тем, кто ничего не производит
В Госдуме усомнились в случайности высказывания японского министра о Курилах
Как прошёл Оренбургский казачий круг
Халяльный туризм меняет карту России: в какие места теперь едут мусульманские путешественники
Жизнь в США — не голливудская сказка: дизайнер Артемий Лебедев раскрыл суровую правду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.