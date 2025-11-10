Жизнь в США — не голливудская сказка: дизайнер Артемий Лебедев раскрыл суровую правду

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев подверг критике качество жизни в Соединённых Штатах. Поводом для высказывания послужило исследование, согласно которому США покинули десятку лучших стран по уровню жизни.

Фото: Telegram by Артемий Лебедев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дизайнер Артемий Лебедев

Лебедев отметил важность распространения такой информации, подчеркнув контраст между голливудским образом Америки и реальностью. По его словам, страна не соответствует тому идеализированному образу, который создаётся в медиапространстве.

"Нужно показывать правду. Америка — совершенно не такая приятная для жизни страна, как это может показаться, когда листаешь картинки или смотришь голливудские фильмы", — заявил Лебедев в выпуске обзора новостей.

При этом блогер ранее допускал возможность переезда при выполнении одного условия. Он указал, что рассмотрел бы такое решение только при предложении зарплаты, десятикратно превышающей его текущий доход в России. Однако на данный время таких планов у него не существует.