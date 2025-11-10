Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кожистый страж океанов: 900-килограммовый гигант держит в равновесии жизнь под водой
Лучшие способы уборки снега на участке: забудьте о лопате с этими эффективными методами
Работа не волк, но возвращаться всё равно страшно: как пережить первые дни после отпуска
Новый год по-взрослому: гранатовый браслет с беконом покоряет даже тех, кто не любит майонез
Недоступно многим: что Прохор Шаляпин сказал о гонимой Алле Пугачёвой
Технологический сбор грядёт: платить придётся даже тем, кто ничего не производит
В Госдуме усомнились в случайности высказывания японского министра о Курилах
Как прошёл Оренбургский казачий круг
Халяльный туризм меняет карту России: в какие места теперь едут мусульманские путешественники

Жизнь в США — не голливудская сказка: дизайнер Артемий Лебедев раскрыл суровую правду

1:03
Шоу-бизнес

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев подверг критике качество жизни в Соединённых Штатах. Поводом для высказывания послужило исследование, согласно которому США покинули десятку лучших стран по уровню жизни.

Дизайнер Артемий Лебедев
Фото: Telegram by Артемий Лебедев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дизайнер Артемий Лебедев

Лебедев отметил важность распространения такой информации, подчеркнув контраст между голливудским образом Америки и реальностью. По его словам, страна не соответствует тому идеализированному образу, который создаётся в медиапространстве.

"Нужно показывать правду. Америка — совершенно не такая приятная для жизни страна, как это может показаться, когда листаешь картинки или смотришь голливудские фильмы", — заявил Лебедев в выпуске обзора новостей.

При этом блогер ранее допускал возможность переезда при выполнении одного условия. Он указал, что рассмотрел бы такое решение только при предложении зарплаты, десятикратно превышающей его текущий доход в России. Однако на данный время таких планов у него не существует.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мальтипу — новая звезда домашних питомцев: что стоит за ростом популярности этой породы
Домашние животные
Мальтипу — новая звезда домашних питомцев: что стоит за ростом популярности этой породы
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Красноармейский котёл станет началом конца для ВСУ Любовь Степушова К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Кожистый страж океанов: 900-килограммовый гигант держит в равновесии жизнь под водой
Лучшие способы уборки снега на участке: забудьте о лопате с этими эффективными методами
Работа не волк, но возвращаться всё равно страшно: как пережить первые дни после отпуска
Новый год по-взрослому: гранатовый браслет с беконом покоряет даже тех, кто не любит майонез
Недоступно многим: что Прохор Шаляпин сказал о гонимой Алле Пугачёвой
Технологический сбор грядёт: платить придётся даже тем, кто ничего не производит
В Госдуме усомнились в случайности высказывания японского министра о Курилах
Как прошёл Оренбургский казачий круг
Халяльный туризм меняет карту России: в какие места теперь едут мусульманские путешественники
Жизнь в США — не голливудская сказка: дизайнер Артемий Лебедев раскрыл суровую правду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.