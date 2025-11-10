ИИ стал свахой: кого из звёзд нейросеть выбрала в мужья для Марии Погребняк

5:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк спросила у искусственного интеллекта, за кого бы она могла выйти замуж. Ответ машины оказался не шуткой, а признанием, которое многое сказало о самой Марии.

Фото: Telegram by Telegram-канал Марии Погребняк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Погребняк

Искусственный интеллект всё чаще становится советчиком в вопросах, которые раньше считались глубоко личными. Теперь не только помогает выбирать профессию или маршрут отпуска, но и предлагает, на кого стоит обратить внимание в любви. Недавно Погребняк решила проверить, как ИИ видит её идеального мужчину — и результат получился не просто забавным, а неожиданно философским.

"Если убрать камеру, хештеги и образ "успешной Марии Погребняк”, то останется женщина, которая устала от поверхностных отношений. Мне нужен архитектор моего спокойствия", — поделился искусственный интеллект своим мнением от лица блогера.

Когда технологии говорят о чувствах

Мария рассказала, что решила "поболтать" с нейросетью в шуточной форме, но ответ оказался настолько глубоким, что вызвал отклик у подписчиков. Она задала простой вопрос: с кем бы из современных мужчин она могла бы построить брак. Ответ нейросети оказался не о гламуре, а о настоящем человеческом тепле.

ИИ предложил не искать партнёра среди громких имён, а обратить внимание на внутренний мир и способность мужчины создавать ощущение покоя. По словам Марии, такие слова стали для неё неожиданным зеркалом — ведь за глянцем и статусом нередко скрывается усталость и желание быть просто собой.

Кого предложил искусственный интеллект

В ответе чат-бота упоминались реальные имена — режиссёр Тимур Бекмамбетов, актёр Данила Козловский и телеведущий Артём Шейнин. Но, как уточнил ИИ, дело не в фамилиях, а в качествах, которые они символизируют.

Тимур Бекмамбетов - творец мира, где всегда есть место фантазии. Его имя в ответе ИИ символизирует "убежище от обыденности" и способность вдохновлять партнёра. Данила Козловский - пример мужской харизмы и внутренней ответственности, которую в современном мире многие называют "старой школой". Артём Шейнин - воплощение интеллекта и уверенности, которые не нуждаются в громких заявлениях.

"Он должен быть тем, с кем мой внутренний двигатель перестаёт реветь на полную мощность и может работать на тихих, спокойных оборотах", — процитировала блогер слова нейросети.

Этот ответ вызвал бурное обсуждение: поклонницы Погребняк писали, что неожиданно узнали в её описании самих себя.

Советы шаг за шагом: как искать партнёра "по-настоящему"

Остановиться и понять себя. Прежде чем искать "идеального мужчину", важно осознать, чего вы ждёте от отношений: поддержки, уверенности, или вдохновения. Отпустить глянец. Не стоит искать человека, который впишется в "инстаграмную" картинку. Настоящая близость часто рождается вне света софитов. Довериться внутренним ощущениям. Если рядом спокойно — это может быть верный признак, что вы встретили своего человека. Не бояться уязвимости. Быть слабой рядом с тем, кто тебя любит, — не слабость, а доверие. Развивать общие смыслы. Отношения крепнут там, где люди не только обнимаются, но и смотрят в одну сторону.

А что если ИИ действительно помогает понять себя?

Эксперты по цифровой психологии всё чаще говорят о том, что нейросети могут выполнять роль своеобразного зеркала. Когда человек задаёт вопрос машине, он невольно формулирует свои истинные желания. Поэтому подобные "разговоры" — не просто развлечение, а способ услышать самого себя.

Для многих пользователей ответы ИИ становятся началом личной терапии. Особенно когда речь идёт о теме одиночества, самореализации или поиска любви.

Интересные факты

По данным исследовательской компании Statista, более 40% пользователей ИИ-чатов задают вопросы о личных отношениях. В 2024 году появились приложения, которые анализируют совместимость пар по стилю общения в переписке. Некоторые компании тестируют "цифровых наставников" — ботов, которые помогают людям переживать расставания и сохранять эмоциональную устойчивость.

Исторический контекст

Попытки найти "идеального партнёра" при помощи технологий начались ещё в 1960-х годах. В США появился проект Operation Match - первая компьютерная система знакомств, где анкеты обрабатывались на перфокартах. Сегодня принципы те же, но инструменты стали куда умнее.

Мария Погребняк лишь продолжила эту традицию, задав вопрос не анкете, а искусственному интеллекту — и получила ответ, который оказался ближе к психологии, чем к романтике.