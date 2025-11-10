Роза Сябитова открыла глаза на секреты бабушек: стоит ли навязывать опыт молодым родителям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:48
Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, как меняется роль бабушки в современной семье и почему опыт прежних поколений теряет актуальность.

Телеведущая Роза Сябитова
Фото: ВК-аккаунт Розы Сябитовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Роза Сябитова

Для звезды шоу "Давай поженимся" наступает новый важный этап — она вновь готовится стать бабушкой. Дочь телеведущей Ксения Шевченко сообщила радостную новость: в их семье скоро появится ещё один малыш. Роза не скрывает своего счастья, но признаётся — с возрастом она иначе смотрит на воспитание детей и теперь старается не навязывать свой опыт молодым родителям.

Время меняется — и бабушки тоже

Роза Сябитова активно участвует в жизни старшей внучки, но уверена: прежние знания о материнстве уже не работают.

"Вся жизнь с маленькими детьми была подчинена только одним мыслям: как освоить горшок, когда заговорит, научится читать и далее по списку. Когда тревога сменяется желанием поторопить время и ребенка, и ты живешь ожиданием лучших времен. И вот твои дети вырастают, и у любимой дочери рождается дочь, а у меня, соответственно — внучка. И в какой-то момент я понимаю, что весь мой опыт никому не нужен", — поделилась телесваха.

Сябитова вспоминает, как раньше умела всё - от пеленания до прикорма, могла соорудить слинг из подручных вещей и знала, как обойтись без современных гаджетов. Но теперь, по её словам, такие знания не нужны: молодые мамы полагаются на интернет, новейшие технологии и советы педиатров.

"Ничего из этого сейчас не пригодится моим внукам. Поэтому не лезь со своими сверхценными советами к молодым. Просто обнимай, целуй, балуй", — отметила Роза, обращаясь к другим бабушкам.

Новое поколение родителей

Современные мамы, по мнению Сябитовой, мыслят иначе. Они больше доверяют науке, выбирают одноразовые подгузники, электронные радионяни и слинг-шарфы вместо старых марлевых пелёнок. Если раньше всё решалось на уровне семейных традиций, то теперь большинство молодых родителей учатся по онлайн-курсам, читают форумы и следят за рекомендациями психологов.

Советы шаг за шагом: как быть современной бабушкой

  1. Не учить, а помогать. Молодые родители сами справятся, а поддержка и участие будут куда ценнее.

  2. Уважать границы. Не стоит вмешиваться в решения дочери или зятя, даже если они кажутся неправильными.

  3. Проявлять заботу в делах. Приготовить обед, убрать в доме, погулять с ребёнком — это лучший способ показать любовь.

  4. Не спорить с новыми методами. Если внучка спит в отдельной кроватке или питается по графику — значит, так удобно семье.

А что если традиции всё же важны?

Сябитова считает, что опыт старших поколений может пригодиться — но только тогда, когда его готовы услышать. Важно делиться воспоминаниями не назидательно, а с любовью, ведь традиции формируют связь между прошлым и настоящим.

Пополнение в семье

Для Сябитовой новость о беременности дочери стала настоящим подарком судьбы. У телеведущей двое детей — дочь Ксения и сын Денис. Оба выросли вдали от шоу-бизнеса и предпочли спокойную жизнь без громких скандалов.

Ксения получила образование в сфере телевидения, но решила сосредоточиться на семье.

"Наверное, я в жизни сделала много хороших дел, за которые Господь мне послал таких хороших детей и зятя", — признавалась телеведущая.

Младший сын Денис выбрал техническую профессию и старается держать личную жизнь подальше от прессы.

Как бабушка на подхвате

После рождения первой внучки Сябитова решила выстроить чёткие правила помощи детям.

"Моя задача — помогать детям физически, материально, когда в этом есть необходимость. Я у них на подхвате. Приготовить обед, убрать, постирать, погулять с малышкой — это всё я", — рассказывала телеведущая.

Она даже придумала систему — две недели семья живёт у неё за городом. Там есть всё для прогулок и отдыха, а сама Роза берёт на себя часть ночных дежурств, чтобы дочь могла выспаться.

Исторический контекст

Роль бабушек в российских семьях всегда была ключевой. Ещё в советское время именно они брали на себя воспитание, когда родители работали. Сегодня ситуация изменилась: бабушки чаще становятся поддержкой, а не "вторыми мамами". Этот переходный момент Роза Сябитова переживает осознанно и с уважением к новому поколению родителей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
