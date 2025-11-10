Влад Листьев и Юрий Николаев: архивное фото вызвало волну воспоминаний

Вдова Влада Листьева Альбина Назимова опубликовала в своём блоге архивную фотографию, на которой запечатлены два друга: телеведущий и его коллега Юрий Николаев. Снимок сопровождался краткой подписью: "Юра и Влад".

Фото: instagram by личный аккаунт вдовы Влада Листьева Альбины Назимовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влад Листьев и Юрий Николаев

Публикация появилась в день, когда состоялось прощание с народным артистом. Пользователи Сети отреагировали на кадр с теплотой и грустью, вспоминая вклад обоих телеведущих в отечественное телевидение.

"Две легенды", "Лица, которые впечатались в память", "Светлые люди… Помним и любим", — такие комментарии оставили подписчики под публикацией.

Напомним, Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни после рецидива онкологического заболевания. Влад Листьев был убит в 1995 году, и его гибель остаётся одним из самых громких нераскрытых преступлений в истории российского телевидения.