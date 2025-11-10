Анну Седокову атаковала соседка: что стоит за странным конфликтом из-за женатого мужчины

Певица Анна Седокова оказалась в центре странного конфликта: ей начали угрожать из-за мужчины, с которым она якобы флиртовала.

Звезда не ожидала, что обычный день дома закончится неприятной историей. Исполнительница получила в мессенджере гневное сообщение от незнакомой женщины, которая обвинила её в романе с собственным мужем. Как оказалось, всё началось с банального недоразумения, но вылилось в настоящий скандал.

Неожиданные угрозы

По словам артистки, сообщение пришло поздно вечером и было написано в довольно грубой форме.

"Не рекомендую общаться и спать с чужими мужчинами, особенно, с моим. В противном случае ты пожалеешь, что со мной связалась. Если не хочет опозориться на всю страну и от стыда больше не появляться в обществе, значит, услышишь меня", — пересказала певица слова неизвестной.

Анна сразу поняла, что речь идёт о каком-то недоразумении. Она не могла вспомнить ни одного мужчины, который бы подходил под описание. Сначала певица решила, что это просто розыгрыш или сообщение от навязчивого фаната, но потом всё стало гораздо серьёзнее.

Три версии Седоковой

Звезда предположила несколько вариантов происходящего.

"Тут есть несколько вариантов. Первый — странный преследователь, который пытается добиться внимания любым путём. Второй — какая-то сумасшедшая баба, которой налили в уши. Третий — какой-то мужчина написывает мне и его телефон посмотрели", — поделилась певица.

Анна решила разобраться, кто стоит за сообщениями. Она спросила у знакомых, не узнают ли они автора. Однако никто не смог помочь.

Развязка истории

Спустя несколько часов расследования всё выяснилось: источником тревожных сообщений оказалась жена соседа по дому. Ранее её муж помог Анне занести в квартиру цветы, доставленные от поклонника, и на всякий случай оставил свой номер телефона. На этом их общение закончилось, но, судя по всему, ревнивая жена решила иначе.

Певица рассказала, что подобные ситуации для публичных людей — не редкость. Многие женщины, уверенные в измене, предпочитают обвинить "ту самую" звезду, а не посмотреть на поведение собственных мужей.

А что если ревность — сигнал?

Ревность не всегда разрушительна. Иногда она показывает, что в отношениях не хватает внимания или доверия. Если партнёр постоянно вызывает подозрения, возможно, стоит пересмотреть формат отношений. Ведь счастье невозможно, если один чувствует себя виноватым без причины, а другой — вечно обиженным.

Позиция Седоковой

Анна не сдержала эмоций и открыто обратилась к женщинам, которые ищут виноватых в других.

"Девочки, пожалуйста! Не всегда виновата женщина, нужно иногда поднять голову и спросить у своего парня или мужа: "Как ты смеешь писать другим!" — сказала певица.

Артистка подчеркнула, что не имеет и не имела дел с женатыми мужчинами. Её позиция проста — если мужчина позволяет себе флирт на стороне, нужно не устраивать травлю другой женщине, а принять решение: простить или уйти.

Седокова также напомнила, что прошла через множество испытаний — развод, потерю близких, постоянное давление СМИ.

"Мне никто не смеет угрожать! Я прошла "афганскую войну". То количество боли, которое я испытываю каждый день, никогда не сравнится с смс-сообщением другой женщине", — заявила певица.

История с бывшим мужем

Анну особенно задело, что ревнивая соседка попыталась уколоть её, упомянув имя бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тимму.

"В тот момент когда кто-то упомянул имя моего бывшего мужа, я очень была зла. Никто и никогда не смеет упоминать его имя в плохом ключе", — отметила Седокова.

Ранее певица рассказывала, что не хочет обсуждать гибель Яниса и просит журналистов не трогать эту тему.

"Они задавали очень кровожадные вопросы. Я останавливаюсь и говорю одну простую вещь: "Пожалуйста, давайте оставим эту ситуацию. Уже давно пора, надо оставить его имя", — сказала певица.

