Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зима приходит без предупреждения: как один неверный манёвр превращает авто в ледяную торпеду
Делают рейтинг на больных: почему Гогена Солнцева возмутило шоу Звёзды под капельницей
Россия открывает новые ворота в Арктику: какие новые маршруты ждут туристов
Главная ошибка тренирующих спину: энергия уходит, а результат стоит на месте
Машина стирает, а пахнет болотом: одно средство из кухни возвращает свежесть за час
Влад Листьев и Юрий Николаев: архивное фото вызвало волну воспоминаний
Город, где металл светился как золото богов: найдены мастерские, изменившие историю искусства
Загадочный гость из космоса: что несет Земле пролет межзвездного объекта 3I/ATLAS
Эти сапоги не просто греют — они вытягивают силуэт и самооценку одним движением ноги

Ариану Гранде чуть не сбил автомобиль: что произошло на съёмках мюзикла

0:52
Шоу-бизнес

Во время парижских съёмок мюзикла "Злая" американскую певицу Ариану Гранде едва не сбил автомобиль. Инцидент произошёл сразу после завершения рабочего дня, когда артистка в костюме героини общалась с фанатами.

Ариана Гранде
Фото: commons.wikimedia.org by Emma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ариана Гранде

Чёрный внедорожник неожиданно начал движение в непосредственной близости от певицы. Гранде инстинктивно отреагировала защитным жестом, что было запечатлено на видео, быстро ставшем вирусным.

"Машина тронулась буквально в сантиметрах от неё. Это был очень резкий и опасный манёвр", — прокомментировал очевидец.

Кадры показывают, как певица в испуге отпрыгивает от транспортного средства.

Пользователи Сети выразили недоумение отсутствием реакции охраны знаменитости. На этом фоне продолжаются съёмки картины, где Гранде исполняет одну из главных ролей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Красота и стиль
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Наука и техника
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Море вспыхнуло изнутри: загадочные зелёные огни оказались сигналом от неизвестного вида
Поддержка промышленности обернулась ударом по кошелькам: что скрывается за технологическим сбором
Тонкая шкурка и лёгкий аромат дымка: старинный способ засолки сала, проверенный временем
Продажи Kia растут как на дрожжах — но почему именно в сегменте EV скрывается главный провал года
Бизнес в красной зоне: почему владелец магазина в Глазго боится каждого нового дня
Роза Сябитова открыла глаза на секреты бабушек: стоит ли навязывать опыт молодым родителям
Тело остыло изнутри: четыре причины, почему не греют ни варежки, ни чай
Если муж всё время играет в танчики — меняйте мужа: Мария Арбатова — о семье, гаджетах и демографии
Греция, которую не покажут путеводители: тайные места, где легенды оживают среди скал
Любимый аромат живёт всего час: духи не виноваты — эта мелочь на коже решает всё
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.