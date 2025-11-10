Ариану Гранде чуть не сбил автомобиль: что произошло на съёмках мюзикла

Шоу-бизнес

Во время парижских съёмок мюзикла "Злая" американскую певицу Ариану Гранде едва не сбил автомобиль. Инцидент произошёл сразу после завершения рабочего дня, когда артистка в костюме героини общалась с фанатами.

Фото: commons.wikimedia.org by Emma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ариана Гранде

Чёрный внедорожник неожиданно начал движение в непосредственной близости от певицы. Гранде инстинктивно отреагировала защитным жестом, что было запечатлено на видео, быстро ставшем вирусным.

"Машина тронулась буквально в сантиметрах от неё. Это был очень резкий и опасный манёвр", — прокомментировал очевидец.

Кадры показывают, как певица в испуге отпрыгивает от транспортного средства.

Пользователи Сети выразили недоумение отсутствием реакции охраны знаменитости. На этом фоне продолжаются съёмки картины, где Гранде исполняет одну из главных ролей.