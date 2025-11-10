Неожиданное заявление: что Собчак сказала о скором разводе Ксении Бородиной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак в прямом эфире высказалась о личной жизни коллеги, звезде "Дома-2" Ксении Бородиной.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Неожиданное заявление Собчак

Во время одной из передач Собчак позволила себе комментарий, который моментально стал вирусным в светской хронике.

"Ксюша Бородина скоро разведётся. Вот, кстати, а я вот пока замужем", — с улыбкой отметила 44-летняя журналистка.

Такое высказывание вызвало удивление даже среди тех, кто давно привык к прямолинейности телеведущей. Собчак, известная своим острым языком, по сути, поставила под сомнение семейное благополучие своей коллеги по шоу-бизнесу.

Сейчас Ксения Бородина замужем за блогером Николаем Сердюковым, и, судя по соцсетям пары, в их семье всё складывается благополучно. Однако фраза Собчак породила волну обсуждений — от саркастических комментариев до серьёзных рассуждений о личной жизни телеведущих.

Брак Бородиной под прицелом

Ксения Бородина не раз становилась объектом критики в сети. Пользователи подозревают, что её муж Николай якобы живет за счёт супруги. Некоторые комментаторы даже называют его альфонсом, что сильно задевает телеведущую.

"Прямым текстом хочу сказать, чтобы вы отстали от меня и от Коли. Если вам в нас что-то не нравится, то это исключительно ваши трудности и проблемы ваших отношений с мужьями, женихами, любовниками", — возмущалась Бородина.

Телеведущая не впервые публично защищает мужа. Она открыто говорит, что Николай зарабатывает самостоятельно и обеспечивает семью, хотя его доход может быть меньше её собственного. По словам звезды, он приносит домой несколько миллионов рублей в месяц, регулярно делает дорогие подарки и старается не реагировать на враждебные комментарии.

Мнение друзей семьи

Близкие Николая Сердюкова стараются защитить его от наплыва негатива. Блогер Женя Кривцова, которая давно знакома с супругами, высказала своё мнение:

"Мне так жалко Колю… В какой момент в нашем мире произошло то, что если мужчина зарабатывает меньше женщины, то он альфонс, каблук, брелок… Как его только не называют", — отметила Кривцова.

По словам Кривцовой, в семье Бородиной и Сердюкова нет места расчёту. Их связывает искренность и уважение, а не финансовые ожидания.

Советы шаг за шагом: как сохранить семью под давлением

  1. Не выносить сор из избы. Чем меньше информации о конфликтах уходит в публичное пространство, тем больше шансов сохранить доверие.

  2. Поддерживать партнёра публично. Совместные фото, добрые слова в интервью — это сигнал обществу и самому партнёру.

  3. Не реагировать на хейт. Удерживать фокус на реальных отношениях, а не на мнениях посторонних.

  4. Создавать общие цели. Совместные проекты, бизнес или хобби укрепляют связь между супругами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: обсуждать личную жизнь в шоу и социальных сетях.
    Последствие: новые слухи и давление со стороны аудитории.
    Альтернатива: сохранять личные границы, публикуя только согласованный контент.

  • Ошибка: сравнивать партнёра с другими.
    Последствие: недоверие и внутренние конфликты.
    Альтернатива: благодарность и признание усилий друг друга.

А что если Собчак просто пошутила?

Не исключено, что заявление Собчак было очередной попыткой поддеть коллегу в своём фирменном стиле. Журналистка известна склонностью к провокациям и сарказму, особенно когда речь идёт о медийных персонажах. Однако публика редко воспринимает такие слова как шутку — каждая фраза становится поводом для сплетен.

Плюсы и минусы публичного брака

FAQ

Как Ксения Бородина зарабатывает?
Телеведущая ведёт блог, участвует в телепроектах, продвигает собственный бренд одежды и косметики.

Сколько зарабатывает Николай Сердюков?
По словам Бородиной, несколько миллионов рублей в месяц — за счёт бизнеса и рекламы в соцсетях.

Исторический контекст

Телеведущие, прошедшие школу реалити-шоу, часто становятся фигурами для обсуждений. "Дом-2", где начинала Бородина, сформировал целую плеяду медийных личностей, для которых личная жизнь и карьера навсегда переплелись.

3 интересных факта

• Ксения Бородина увлекается благотворительностью, помогая детским фондам.
• Николай Сердюков — бывший спортсмен, активно поддерживает ЗОЖ и ментальное здоровье.
• Собчак и Бородина ранее вместе работали, но их не связывает дружба.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
